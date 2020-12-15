Рада продовжила ще на один рік закон про "особливий статус" Донбасу

Народні депутати до 31 грудня 2021 року продовжили дію законопроєкту про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Цим проєктом закону продовжують дію старого закону, повідомляє "Громадське". Таким чином, змінилася лише одна фраза: у статті 1 закону про особливий статус Донбасу замінили 2020 рік на 2021-ий.

Заступник голови фракції "Слуга Народу" Олександр Корнієнко та депутат Андрій Костін закликали підтримати законопроєкт, тому що він нього залежить продовження врегулювання миру на Донбасі.

Що це за закон?

Особливий статус - це скорочена назва закону Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, який Рада ухвалила ще у 2014 році й щороку продовжувала, однак фактично закон ніколи не діяв, бо для цього на окупованих територіях мали відбутися легітимні місцеві вибори за українським законодавством.

Закон визначає, що особливий порядок місцевого самоврядування у Донецькій та Луганській областях здійснюють винятково органи місцевого самоврядування, які будуть обрані на позачергових виборах.

У статті 10 закону прописані умови, без виконання яких вибори на окупованих територіях неможливі:

виведення незаконних збройних формувань;

гарантії вільного волевиявлення;

недопущення незаконного втручання у виборчий процес, дотримання принципів політичного плюралізму та свободи агітації.

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