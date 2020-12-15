Рада продовжила ще на один рік закон про "особливий статус" Донбасу
Цим проєктом закону продовжують дію старого закону, повідомляє "Громадське". Таким чином, змінилася лише одна фраза: у статті 1 закону про особливий статус Донбасу замінили 2020 рік на 2021-ий.
Заступник голови фракції "Слуга Народу" Олександр Корнієнко та депутат Андрій Костін закликали підтримати законопроєкт, тому що він нього залежить продовження врегулювання миру на Донбасі.
Що це за закон?
Особливий статус - це скорочена назва закону Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, який Рада ухвалила ще у 2014 році й щороку продовжувала, однак фактично закон ніколи не діяв, бо для цього на окупованих територіях мали відбутися легітимні місцеві вибори за українським законодавством.
Закон визначає, що особливий порядок місцевого самоврядування у Донецькій та Луганській областях здійснюють винятково органи місцевого самоврядування, які будуть обрані на позачергових виборах.
У статті 10 закону прописані умови, без виконання яких вибори на окупованих територіях неможливі:
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виведення незаконних збройних формувань;
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гарантії вільного волевиявлення;
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недопущення незаконного втручання у виборчий процес, дотримання принципів політичного плюралізму та свободи агітації.
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