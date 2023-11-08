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Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію на 90 днів

08 листопада 2023, 14:44
Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію на 90 днів
Фото: Генеральний штаб ЗСУ
Верховна Рада прийняла законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану і строку проведення загальної мобілізації в Україні ще на три місяці.

Про це народний депутат Ярослав Железняк написав в Telegram-уакналі.

Законопроєкти підтримали народні депутати. 

І тепер воєнний стан та загальна мобілізація діятимуть щонайменше до 14 лютого наступного року.

"Це було вже девʼяте голосування парламенту за воєнний стан з початку війни. Ніхто з РНБО не прийшов представляти закони. Раніше виступав хоча б секретар РНБО", - йдеться в дописі. 

Минулого разу Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації ще на три місяці влітку. 

 
радамобілізаціявоєнний стан

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