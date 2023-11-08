Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію на 90 днів

Верховна Рада прийняла законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану і строку проведення загальної мобілізації в Україні ще на три місяці.

Про це народний депутат Ярослав Железняк написав в Telegram-уакналі.

Законопроєкти підтримали народні депутати.

І тепер воєнний стан та загальна мобілізація діятимуть щонайменше до 14 лютого наступного року.

"Це було вже девʼяте голосування парламенту за воєнний стан з початку війни. Ніхто з РНБО не прийшов представляти закони. Раніше виступав хоча б секретар РНБО", - йдеться в дописі.

Минулого разу Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації ще на три місяці влітку.