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Рада схвалила законопроєкт про захист трудових мігрантів: що змінять

Документ підтримали 248 нардепів.
У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що український трудовий мігрант більше не буде сплачувати гроші компанії - посереднику за вакансію. А на компанії-порушники буде накладатися штраф (2-5 тисяч неоподатковуваних мінімумів).
Рада схвалила законопроєкт про захист трудових мігрантів: що змінять Фото: Reuters

Верховна Рада на засіданні 16 червня прийняла за основу проєкт закону "Про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордон", повідомляє "Економічна правда".

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що український трудовий мігрант більше не буде сплачувати гроші компанії - посереднику за вакансію. А на компанії-порушники буде накладатися штраф (2-5 тисяч неоподатковуваних мінімумів).

"Шахрайство суттєво зменшиться, адже більшість нечесних бізнесменів заробляють на тому, що беруть наперед гроші за вакансію зі здобувачів, а потім чи просто зникають з грошима чи відправляють людей незрозуміло куди.

Поступова легалізація ринку міжнародного працевлаштування призведе до створення нормального конкурентного середовища та прозорої роботи бізнесу, що принесе державі гроші у вигляді податків та убезпечить українців від сплати грошей шахраям чи недоброчесним бізнесменам", - додали автори законопроєкту.

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16 06 2020 17:06
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