Робочі місця і підтримка бізнесу: представлено програму стимулювання економіки
Відповідна презентація пройшла на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.
На презентації було заявлено, що Програма передбачає впровадження заходів для стабілізації і сталого розвитку економіки, а також зростання зайнятості населення.
Як уточнив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, передбачена реалізація близько 230 заходів, більшість з яких вже введено.
"Ініціативи спрямовані на покращення доступу до фінансів, доступу до ринків, вдосконалення регулювання, сприяння модернізації, сталого розвитку галузей і боротьбу з безробіттям", - додав він.
В програмі міститься три розділи:
Короткострокові ініціативи у відповідь на COVID-19;
Гарантія безпечного функціонування економіки;
Підтримка галузей і захист товарів, робіт і/або послуг від імпортної альтернативи.
Відзначимо, на даний момент повна версія програми не готова. Вона буде оприлюднена після доопрацювання найближчими днями.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 27 травня в Україні 21905 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 658 летальних, 7995 пацієнтів одужало.
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