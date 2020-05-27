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Робочі місця і підтримка бізнесу: представлено програму стимулювання економіки

Кабмін показав програму стимулювання економіки під час коронакризи
Кабінет міністрів України представив програму стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії коронавірусу COVID-19. Програма спрямована на підтримку бізнесу та створення робочих місць.
Робочі місця і підтримка бізнесу: представлено програму стимулювання економіки Фото: з вільних джерел

Відповідна презентація пройшла на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

На презентації було заявлено, що Програма передбачає впровадження заходів для стабілізації і сталого розвитку економіки, а також зростання зайнятості населення.

Як уточнив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, передбачена реалізація близько 230 заходів, більшість з яких вже введено.

"Ініціативи спрямовані на покращення доступу до фінансів, доступу до ринків, вдосконалення регулювання, сприяння модернізації, сталого розвитку галузей і боротьбу з безробіттям", - додав він.

В програмі міститься три розділи:

Короткострокові ініціативи у відповідь на COVID-19;

Гарантія безпечного функціонування економіки;

Підтримка галузей і захист товарів, робіт і/або послуг від імпортної альтернативи.

Відзначимо, на даний момент повна версія програми не готова. Вона буде оприлюднена після доопрацювання найближчими днями.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 27 травня в Україні 21905 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 658 летальних, 7995 пацієнтів одужало.

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27 05 2020 15:40
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