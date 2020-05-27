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В Україні зафіксовано 21905 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу зафіксовано 321 новий випадок
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 27 травня в Україні 21905 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 658 летальних, 7995 пацієнтів одужало.
В Україні зафіксовано 21905 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 telegram.org/COVID19_Ukraine

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 932 випадки;

Волинська область — 814 випадків;

Дніпропетровська область — 905 випадків; 

Донецька область — 155 випадків;

Житомирська область — 660 випадків;

Закарпатська область — 1104 випадки;

Запорізька область — 420 випадків;

Івано-Франківська область — 1327 випадків;

Кіровоградська область — 489 випадків;

м. Київ — 2739 випадків;

Київська область — 1474 випадки;

Львівська область — 1443 випадки; 

Луганська область — 45 випадків;

Миколаївська область — 281 випадок;

Одеська область — 853 випадки;

Полтавська область — 267 випадків;

Рівненська область — 1514 випадків;

Сумська область — 166 випадків;

Тернопільська область — 1126 випадків;

Харківська область — 959 випадків;

Херсонська область — 177 випадків;

Хмельницька область — 381 випадок;

Чернівецька область — 3144 випадки;

Черкаська область — 393 випадки;

Чернігівська область — 137 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 травня 2020 року до Центру надійшло 924 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 54885 повідомлень про підозру на COVID-19.

Нагадаємо, що за умови сприятливої епідеміологічної ситуації з 1 червня в Україні планується третій етап послаблення карантину.

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27 05 2020 09:40
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