Потяги і басейни: у МОЗ розповіли, яких послаблень очікувати з 1 червня

"Щодо басейнів і спортзалів найближчим часом, буквально сьогодні-завтра, на сайті МОЗ будуть розміщені рекомендації щодо протиепідемічних норм"

За умови сприятливої епідеміологічної ситуації з 1 червня в Україні планується третій етап послаблення карантину.

Про це під час брифінгу повідомив заступник очільника МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає "Громадське".

Так, з 1 червня можуть бути такі ослаблення:

відкриття басейнів і спортзалів;

відвідування освітніх занять у групах не більше ніж 10 людей, наприклад, розпочнуть роботу автошколи;

запуск залізничного транспорту і міжобласних переведень автотранспортом.

"Щодо басейнів і спортзалів найближчим часом, буквально сьогодні-завтра, на сайті МОЗ будуть розміщені рекомендації щодо протиепідемічних норм, які повинні бути забезпечені у разі, коли власники вирішать відкрити спортзал або басейн", — додав Ляшко.

Він також зазначив, що раніше МОЗ не розглядало можливості відкриття басейнів на третьому етапі послаблення карантину, однак нові дані щодо можливості поширення збудника коронавірусу через воду дозволили переглянути таке рішення.

Нагадаємо, що у світі зафіксували 5 млн 590 тисяч 376 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 2 366 700, а померли — 347 915 людей.