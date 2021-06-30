НОВИНИВерховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №4578-1 про спрощення приєднання до газотранспортної або газорозподільчої системи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рада спростила приєднання до газових мереж
Законом унормовує терміни виконання заходів по приєднанню
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє прес-служба Ради.
Закон пропонує скасувати обов’язковий поділ приєднань на стандартне і нестандартне, спростити приєднання і доступ до мереж, зменшити кількість підстав для відмови у приєднанні.
Законом унормовує терміни виконання заходів по приєднанню.
Також змінять підходи щодо визначення плати за приєднання, яка буде встановлюватися, виходячи з потужності і відстані від місцезнаходження об’єкта.
Крім цього, закон передбачає заходи щодо захисту заявників від протиправних дій та бездіяльності з боку операторів газотранспортної або газорозподільчої системи.
Законопроєкт у першому читанні Рада прийняла 20 травня.
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