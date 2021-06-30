Рада спростила приєднання до газових мереж Законом унормовує терміни виконання заходів по приєднанню

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №4578-1 про спрощення приєднання до газотранспортної або газорозподільчої системи.

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Про це повідомляє прес-служба Ради. Закон пропонує скасувати обов’язковий поділ приєднань на стандартне і нестандартне, спростити приєднання і доступ до мереж, зменшити кількість підстав для відмови у приєднанні. Законом унормовує терміни виконання заходів по приєднанню. Також змінять підходи щодо визначення плати за приєднання, яка буде встановлюватися, виходячи з потужності і відстані від місцезнаходження об’єкта. Крім цього, закон передбачає заходи щодо захисту заявників від протиправних дій та бездіяльності з боку операторів газотранспортної або газорозподільчої системи. Законопроєкт у першому читанні Рада прийняла 20 травня. Читайте також: "Нафтогаз" назвав фіксований річний тариф для населення

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