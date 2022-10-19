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Рада створила фонд ліквідації наслідків збройної агресії росії

Його наповнюватимуть за кошт націоналізованих російських активів.
Рада створила фонд ліквідації наслідків збройної агресії росії Фото: Reuters

Верховна Рада України прийняла в цілому законопроєкт про створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф. За відповідне рішення проголосував 251 народний депутат.

Згідно із пояснювальною запискою до законопроєкту за рахунок коштів такого фонду планується здійснити будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) громадських будівель, захисних споруд цивільного захисту; реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів критичної інфраструктури, пов’язаних з наданням послуг водопостачання, водовідведення, теплопостачання; реконструкцію, капітальний ремонт будівель для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та осіб, які втратили його внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією рф; закупівлю шкільних автобусів, спеціального транспорту для закладів охорони здоров’я та комунальних підприємств з благоустрою територій.

Також у перелік фінансування за рахунок фонду включено розроблення проєктної (проєктно-кошторисної) документації для об’єктів, які були зруйновані внаслідок збройної агресії рф та закупівлю комп’ютерного та мультимедійного обладнання (яке було знищено, пошкоджено або викрадено) для закладів освіти, що знаходяться на територіях, які постраждали внаслідок збройної агресії рф.

До базового законопроєкту додали також фінансування з коштів фонду відновлення внаслідок російської агресії електропостачання, освітлення та газопостачання.

Фонд мають створити до кінця 2022 року. Рішення про виділення коштів з такого фонду прийматимуться Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом із питань бюджету ВРУ.

Раніше повідомлялось, що Рада засудила постачання Іраном зброї рф.


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19 10 2022 14:56
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