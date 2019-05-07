Рада суддів України обрала нового голову

Рада суддів України обрала головою Богдана Монича - суддю Сьомого апеляційного адміністративного суду Житомирської області.

Зазначають, що рішення провести вибори ухвалили в п'ятницю, після відставки Олега Ткачука, повідомляє прес-служба Ради.

Була висунута єдина кандидатура судді Монича. За проголосували 23 члени Ради, проти - двоє з 25, які брали участь у засіданні.

Результати голосування затвердили й оприлюднили члени лічильної комісії.

Богдан Монич подякував членам Ради за довіру і висловив надію, що Рада "і надалі буде працювати злагодженим колективом, головним завданням якого є і буде захист незалежності суддів і розвиток суддівського самоврядування".

Монич працює суддею Житомирського апеляційного адміністративного суду. Він народився в селищі Олевськ Житомирської області. У 2002 році закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство". У 2001-2006 роках працював в облпрокуратурі. У серпні 2006-го був призначений суддею Черняхівського районного суду, в якому пізніше обіймав посади заступника і в.о. голови суду.

З квітня 2012 року - суддя Житомирського апеляційного адміністративного суду. До складу Ради суддів він був обраний у червні 2014 року.

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