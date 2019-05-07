ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський призначив своїм радником колишнього керівника Офісу реформ Міністерства оборони Андрія Загороднюка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський призначив своїм радником ексголову Офісу реформ Міноборони
Загороднюк став позаштатним радником президента
Фото: president.gov.ua
"Призначити Загороднюка Андрія Павловича радником президента України (поза штатом)", - про це йдеться в указі №488 від 5 липня, інформує LB.ua.
Інших подробиць не вказано.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив трьох державних уповноважених Антимонопольного комітету України.
ВІдповідні укази опубліковані на сайті глави держави 5 липня.
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05 07 2019 17:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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