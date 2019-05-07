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Зеленський призначив своїм радником ексголову Офісу реформ Міноборони

Загороднюк став позаштатним радником президента
Президент Володимир Зеленський призначив своїм радником колишнього керівника Офісу реформ Міністерства оборони Андрія Загороднюка.
Зеленський призначив своїм радником ексголову Офісу реформ Міноборони Фото: president.gov.ua

"Призначити Загороднюка Андрія Павловича радником президента України (поза штатом)", - про це йдеться в указі №488 від 5 липня, інформує LB.ua.

Інших подробиць не вказано.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив трьох державних уповноважених Антимонопольного комітету України. 

ВІдповідні укази опубліковані на сайті глави держави 5 липня.

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05 07 2019 17:14
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