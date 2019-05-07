Зеленський змінив трьох державних уповноважених в АМКУ
Так, указом № 484/2019 з посади заступника голови АМКУ - державного уповноваженого звільнений Андрій Вовк, йдеться в "УП".
Крім того, звільнені державні уповноважені Валерій Полюхович та Агія Загребельська.
Антимонопольний комітет підконтрольний президенту і підзвітний Верховній Раді.
До його складу входять глава комітету і вісім державних уповноважених, які є його членами.
Звільнені Зеленським держуповноважені працювали в АМКУ з 2015 року.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив двох заступників голови Служби безпеки, а також начальника головного слідчого управління СБУ.
Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави від 4 липня.
Напередодні президент Володимир Зеленський призначив Дмитра Нескоромного заступником керівника Служби безпеки.
Нагадаємо, що Зеленський призначив керівником Антитерористичного центру при СБУ Руслана Баранецького.
Читайте також: Путін попросив Італію про допомогу зняти санкції і відновити відносини з ЄС
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського