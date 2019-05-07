Зеленський змінив трьох державних уповноважених в АМКУ

ВІдповідні укази опубліковані на сайті глави держави 5 липня.

Так, указом № 484/2019 з посади заступника голови АМКУ - державного уповноваженого звільнений Андрій Вовк, йдеться в "УП".

Крім того, звільнені державні уповноважені Валерій Полюхович та Агія Загребельська.

Антимонопольний комітет підконтрольний президенту і підзвітний Верховній Раді.

До його складу входять глава комітету і вісім державних уповноважених, які є його членами.

Звільнені Зеленським держуповноважені працювали в АМКУ з 2015 року.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив двох заступників голови Служби безпеки, а також начальника головного слідчого управління СБУ.

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави від 4 липня.

Напередодні президент Володимир Зеленський призначив Дмитра Нескоромного заступником керівника Служби безпеки.

Нагадаємо, що Зеленський призначив керівником Антитерористичного центру при СБУ Руслана Баранецького.

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