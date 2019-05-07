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Путін попросив Італію про допомогу зняти санкції і відновити відносини з ЄС

Президент Росії Владімір Путін під час візиту до Рима заявив, що він сподівається на допомогу Італії у відновленні повноцінних відносин між Європейським Союзом і Росією
Путін, виступаючи на прес-конференції після переговорів з італійським прем'єр-міністром Джузеппе Конте в Римі, заявив, що Росія спостерігала за спробами Італії поліпшити зв'язки між ЄС і Москвою, але абсолютно розуміє, що її поле для маневру обмежено різними факторами.
Путін попросив Італію про допомогу зняти санкції і відновити відносини з ЄС Фото: tass.ru

"Ми сподіваємося, що Італія послідовно і чітко висловлюватиме свою позицію (щодо поліпшення зв'язків) і буде боротися за те, що неодноразово говорилося в суспільстві, а саме за повне повернення до нормальних відносин між Росією та Європою в цілому", - сказав він, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Путін заявив у четвер, що не бачить непереборних перешкод для відновлення нормальних зв'язків між Росією і ЄС, і що він готовий зіграти свою роль у цьому процесі, якщо Москві не будуть штучно перешкоджати. Він попросив допомогти переконати нове керівництво блоку в тому, що санкції проти Москви були контрпродуктивними.

Прем'єр Конте заявив, що санкції проти Росії не є самоціллю. Він назвав їх тимчасовим заходом і додав, що Італія працює над створенням умов для поліпшення зв'язків.

Нагадаємо, раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що Росія може не сплачувати борг Раді Європи за частину 2017-го та 2018 рік, оскільки тоді делегація не брала участі в роботі ПАРЄ.

Він висловив упевненість, що Російська Федерація погасить борги за 2017 і 2018 роки, які складають 55 мільйонів євро плюс відсотки.

Раніше Росія заплатила річний внесок у 33 млн євро до Ради Європи. 

Нагадаємо, 26 червня Парламентська асамблея Ради Європи підтвердила повноваження Російської делегації Федерації без обмежень, незважаючи на порушення принципів РЄ.

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05 07 2019 09:16
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