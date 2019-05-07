Путін попросив Італію про допомогу зняти санкції і відновити відносини з ЄС
"Ми сподіваємося, що Італія послідовно і чітко висловлюватиме свою позицію (щодо поліпшення зв'язків) і буде боротися за те, що неодноразово говорилося в суспільстві, а саме за повне повернення до нормальних відносин між Росією та Європою в цілому", - сказав він, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Путін заявив у четвер, що не бачить непереборних перешкод для відновлення нормальних зв'язків між Росією і ЄС, і що він готовий зіграти свою роль у цьому процесі, якщо Москві не будуть штучно перешкоджати. Він попросив допомогти переконати нове керівництво блоку в тому, що санкції проти Москви були контрпродуктивними.
Прем'єр Конте заявив, що санкції проти Росії не є самоціллю. Він назвав їх тимчасовим заходом і додав, що Італія працює над створенням умов для поліпшення зв'язків.
Нагадаємо, раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що Росія може не сплачувати борг Раді Європи за частину 2017-го та 2018 рік, оскільки тоді делегація не брала участі в роботі ПАРЄ.
Він висловив упевненість, що Російська Федерація погасить борги за 2017 і 2018 роки, які складають 55 мільйонів євро плюс відсотки.
Раніше Росія заплатила річний внесок у 33 млн євро до Ради Європи.
Нагадаємо, 26 червня Парламентська асамблея Ради Європи підтвердила повноваження Російської делегації Федерації без обмежень, незважаючи на порушення принципів РЄ.
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