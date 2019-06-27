Зеленський призначив керівником Антитерористичного центру при СБУ Руслана Баранецького Президент Володимир Зеленський призначив Руслана Баранецького першим заступником глави Служби безпеки і керівником Антитерористичного центру при СБУ

Відповідні укази президента №462 і №463 від 26 червня оприлюднено на сайті глави держави.

Фото: Українська правда

"Призначити Баранецького Руслана Федоровича – першого заступника голови Служби безпеки України - керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України", - сказано зокрема в другому документі, йдеться в "УП". Іншими указами Зеленський звільнив з посад трьох начальників департаментів СБУ – Олександра Климчука, Данила Доценка і Максима Ємельяненка. Згідно з даними з відкритих джерел, Баранецький має військове звання генерал-майора, нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що виступає за позбавлення Служби безпеки України невластивих їй функцій розслідувати економічні злочини. Також президент заявив про підтримку створення Служби фінансових розслідувань замість податкової міліції. Читайте також: У мене з Путіним буде дуже хороша розмова, - Трамп

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