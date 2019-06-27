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У мене з Путіним буде дуже хороша розмова, - Трамп

Президент США Дональд Трамп розраховує на "дуже хорошу розмову" із російським президентом Володимиром Путіним
28 червня на полях саміту G20 в японській Осаці очікується зустріч Трампа та Путіна.
У мене з Путіним буде дуже хороша розмова, - Трамп Фото: reuters.com

"У мене буде з ним дуже хороша розмова. А що я йому скажу – не ваша справа", – сказав Трамп у коментарі CNN, йдеться в "Радіо Свобода".

Востаннє президенти зустрічалися у форматі "віч-на-віч" у Гельсінкі в липні 2018 року. Після тодішньої зустрічі законодавці США різко критикували Трампа за те, що він не проявив жорсткої позиції щодо відповідальності за визнане спецслужбами США втручання в американські вибори 2016 року.

Наприкінці минулого року також не відбулася зустріч президентів США і Росії на попередньому саміті G20 в Буенос-Айресі, попри численні анонси. Причиною став інцидент з 24 українськими моряками, захопленими російськими прикордонниками біля берегів анексованого Криму.

Останнім часом американський президент у публічних виступах натякає на прагнення поліпшити відносини з Росією і конкретно з Володимиром Путіним.

Нагадаємо, Клімкін впевнений, що Трамп під час зустрічі з Путіним нагадає про полонених українських моряків.

"Під час зустрічі президентів США та Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна можуть порушити тему звільнення українських військовополонених моряків. Я вже отримав сигнали з Вашингтона, що в матеріалах Трампа українське питання прописане", - Клімкін.

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27 06 2019 09:58
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