У мене з Путіним буде дуже хороша розмова, - Трамп
"У мене буде з ним дуже хороша розмова. А що я йому скажу – не ваша справа", – сказав Трамп у коментарі CNN, йдеться в "Радіо Свобода".
Востаннє президенти зустрічалися у форматі "віч-на-віч" у Гельсінкі в липні 2018 року. Після тодішньої зустрічі законодавці США різко критикували Трампа за те, що він не проявив жорсткої позиції щодо відповідальності за визнане спецслужбами США втручання в американські вибори 2016 року.
Наприкінці минулого року також не відбулася зустріч президентів США і Росії на попередньому саміті G20 в Буенос-Айресі, попри численні анонси. Причиною став інцидент з 24 українськими моряками, захопленими російськими прикордонниками біля берегів анексованого Криму.
Останнім часом американський президент у публічних виступах натякає на прагнення поліпшити відносини з Росією і конкретно з Володимиром Путіним.
Нагадаємо, Клімкін впевнений, що Трамп під час зустрічі з Путіним нагадає про полонених українських моряків.
"Під час зустрічі президентів США та Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна можуть порушити тему звільнення українських військовополонених моряків. Я вже отримав сигнали з Вашингтона, що в матеріалах Трампа українське питання прописане", - Клімкін.
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