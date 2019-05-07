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Зеленський змінив керівництво СБУ

Президент Володимир Зеленський призначив двох заступників голови Служби безпеки, а також начальника головного слідчого управління СБУ
Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави від 4 липня.
Зеленський змінив керівництво СБУ Фото: ТАСС / Петро Сівков

Так, указом №477/2019 він звільнив Олександра Карпенка з посади начальника ГУ СБУ у Донецькій і Луганській областях, а указом №478/2019 призначив його заступником голови Служби безпеки, йдеться в "УП"

Ще одним заступником очільника СБУ він призначив Анатолія Дублика.

Начальником головного слідчого управління Служби безпеки указом №480/2019 Зеленський призначив Богдана Тиводара.

Всі призначені раніше працювали у СБУ. 

Напередодні президент Володимир Зеленський призначив Дмитра Нескоромного заступником керівника Служби безпеки. 

Нагадаємо, що Зеленський призначив керівником Антитерористичного центру при СБУ Руслана Баранецького.

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05 07 2019 10:50
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