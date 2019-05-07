Зеленський змінив керівництво СБУ
Так, указом №477/2019 він звільнив Олександра Карпенка з посади начальника ГУ СБУ у Донецькій і Луганській областях, а указом №478/2019 призначив його заступником голови Служби безпеки, йдеться в "УП".
Ще одним заступником очільника СБУ він призначив Анатолія Дублика.
Начальником головного слідчого управління Служби безпеки указом №480/2019 Зеленський призначив Богдана Тиводара.
Всі призначені раніше працювали у СБУ.
Напередодні президент Володимир Зеленський призначив Дмитра Нескоромного заступником керівника Служби безпеки.
Нагадаємо, що Зеленський призначив керівником Антитерористичного центру при СБУ Руслана Баранецького.
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