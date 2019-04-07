Партія Порошенка заявила про загрозу зриву виборів
"До дня голосування залишилося всього сімнадцять днів. І, як повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, на сьогодні вже надруковано фактично 5,2 млн бюлетенів. Водночас, потужності комбінату "Україна" дозволяють надрукувати усі бюлетені тільки за 22 дні", - повідмомляє прес-служба політсили.
Таким чином, рішення Шостого апеляційного адмінсуду фактично блокує технічне забезпечення виборчого процесу.
"Європейська Солідарність" закликає Центральну виборчу комісію оскаржити це рішення, щоб запобігти зриву парламентських виборів.
Також партія вимагає від влади забезпечити громадянам України їхнє конституційне право на вільне волевиявлення.
Нагадаємо, що раніше 4 липня суд зобов'язав ЦВК провести повторне жеребкування партій для бюлетеня. За словами глави Центрвиборчкому Тетяни Сліпачук, ЦВК має намір оскаржити таке рішення.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського