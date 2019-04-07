Партія Порошенка заявила про загрозу зриву виборів "До дня голосування залишилося всього сімнадцять днів. І, як повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, на сьогодні вже надруковано фактично 5,2 млн бюлетенів. Водночас, потужності комбінату "Україна" дозволяють надрукувати усі бюлетені тільки за 22 дні"

Партія Петра Порошенка "Європейська Солідарність" вважає, що рішення Шостого апеляційного адміністративного суду про проведення повторного жеребкування партій для внесення їх назв у бюлетені має на меті зірвати проведення дострокових виборів до Верховної Ради.

Фото: Макс Левин

"До дня голосування залишилося всього сімнадцять днів. І, як повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, на сьогодні вже надруковано фактично 5,2 млн бюлетенів. Водночас, потужності комбінату "Україна" дозволяють надрукувати усі бюлетені тільки за 22 дні", - повідмомляє прес-служба політсили. Таким чином, рішення Шостого апеляційного адмінсуду фактично блокує технічне забезпечення виборчого процесу. "Європейська Солідарність" закликає Центральну виборчу комісію оскаржити це рішення, щоб запобігти зриву парламентських виборів. Також партія вимагає від влади забезпечити громадянам України їхнє конституційне право на вільне волевиявлення. Нагадаємо, що раніше 4 липня суд зобов'язав ЦВК провести повторне жеребкування партій для бюлетеня. За словами глави Центрвиборчкому Тетяни Сліпачук, ЦВК має намір оскаржити таке рішення.

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