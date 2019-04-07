ЦВК проведе пережеребкування партій згідно із рішенням суду

Про це повідомила голова Ценральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук під час засідання у четвер.

"Шостий апеляційний адміністративний суд прийняв рішення щодо пережеребкування. На сьогоднішній момент видрукувано фактично 5 млн 200 бюлетенів", - сказала вона.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія вже направила в друк бюлетені на дострокові вибори до Верховної Ради, проте це не буде перешкодою для скасування реєстрації кандидатів, наприклад, екс-глави Адміністрації президента часів Януковича Андрія Клюєва.

Сліпачук додала, що ЦВК буде оскаржувати це рішення.

Позов до суду подала 3 липня Аграрна партія України, про що повідомила на своєму сайті.

Там заявили, що звернулися до суду з приводу надання Центральною виборчою комісією партії "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" номеру 22 у виборчому бюлетені без проведення жеребкування.

Пізніше ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи.

Після цього прессекретарка Генерального прокурора Лариса Сарган звернулася до Центральної виборчої комісії з питанням скасування реєстрації кандидата на вибори в Раду ексзаступника голови Генпрокуратури Рената Кузьміна.

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