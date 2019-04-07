У Польщі оголосили про пошуки свідків "геноциду з боку ОУН-УПА"
Згідно з повідомленням, йдеться про вбивства кількадесятьох тисяч чоловіків, жінок і дітей польської національності, фізичне, психічне знущання над поляками, знищення чи викрадення їхнього майна, а також застосування інших репресій та нелюдських вчинків задля створення умов життя, що несло загрозу їх біологічного винищення, або змушувало залишати свої оселі й тікати з території Волинського воєводства, а також інших форм порушення прав людини, інформує "Європейська правда" з посиланням на прес-службу посольства Польщі у Києві.
"Ми звертаємося до потерпілих осіб, членів їхніх родин, свідків та усіх тих, хто володіє інформацією на тему злочинів, в тому числі до тих, хто має фотографії закатованих, списки жертв або іншу документацію, що може бути придатною у розслідуванні, із закликом налагодити контакт з вказаною Комісією" - повідомили в посольстві.
Нагадаємо, віднедавна набув чинності закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо посилення соціального захисту учасників боротьби за незалежність України у XX столітті.
Згідно з ним, учасниками бойових дій визнано "особи, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у XX столітті у складі Української повстанської армії, Української повстанчої армії отамана Тараса Боровця (Бульби) "Поліська Січ", Української народної революційної армії (УНРА), збройних підрозділів Організації українських націоналістів і відповідно до закону "Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті" визнані борцями за незалежність України у XX столітті".
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