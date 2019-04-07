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У Польщі оголосили про пошуки свідків "геноциду з боку ОУН-УПА"

Польський Інститут національної пам’яті оголосив про пошуки потерпілих осіб і свідків "геноциду, скоєного в період 1939-1945 рр. членами ОУН-УПА"
Комісія з розслідування злочинів проти польського народу (КРЗпПН) Відділення у Любліні веде розслідування у справі "злочинів геноциду, скоюваних на території Волинського воєводства в період 1939-1945 рр. членами ОУН-УПА та іншими особами-співучасниками".
У Польщі оголосили про пошуки свідків "геноциду з боку ОУН-УПА" Фото: unian.ua

Згідно з повідомленням, йдеться про вбивства кількадесятьох тисяч чоловіків, жінок і дітей польської національності, фізичне, психічне знущання над поляками, знищення чи викрадення їхнього майна, а також застосування інших репресій та нелюдських вчинків задля створення умов життя, що несло загрозу їх біологічного винищення, або змушувало залишати свої оселі й тікати з території Волинського воєводства, а також інших форм порушення прав людини, інформує "Європейська правда" з посиланням на прес-службу посольства Польщі у Києві.

"Ми звертаємося до потерпілих осіб, членів їхніх родин, свідків та усіх тих, хто володіє інформацією на тему злочинів, в тому числі до тих, хто має фотографії закатованих, списки жертв або іншу документацію, що може бути придатною у розслідуванні, із закликом налагодити контакт з вказаною Комісією" - повідомили в посольстві.

Нагадаємо, віднедавна набув чинності закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо посилення соціального захисту учасників боротьби за незалежність України у XX столітті.

Згідно з ним, учасниками бойових дій визнано "особи, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у XX столітті у складі Української повстанської армії, Української повстанчої армії отамана Тараса Боровця (Бульби) "Поліська Січ", Української народної революційної армії (УНРА), збройних підрозділів Організації українських націоналістів і відповідно до закону "Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті" визнані борцями за незалежність України у XX столітті".

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04 07 2019 18:03
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