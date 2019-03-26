Воїни ОУН-УПА відтепер – теж учасники бойових дій
Згідно з прикінцевими положеннями, він набуває чинності за три місяці після опублікування.
Верховна Рада ухвалила закон про визнання всіх воїнів ОУН-УПА учасниками бойових дій 6 грудня, в День Збройних сил України. 22 грудня президент підписав його, а 26 грудня нормативний акт опублікували у газеті "Голос України".
Згідно з ним, учасниками бойових дій визнано "особи, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у XX столітті у складі Української повстанської армії, Української повстанчої армії отамана Тараса Боровця (Бульби) "Поліська Січ", Української народної революційної армії (УНРА), збройних підрозділів Організації українських націоналістів і відповідно до закону "Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті" визнані борцями за незалежність України у XX столітті".
Порядок надання статусу УБД вказаним особам встановлює Кабінет міністрів.
За ці три місяці Кабмін мав прийняти і впровадити нормативно-правові акти, необхідні для реалізації закону, і привести інші нормативно-правові акти у відповідність із цим законом.
Нагадаємо, що 6 червня Верховна Рада надала статус учасника бойових військовим кількох армій, які "боролися за незалежність у 20 столітті".
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