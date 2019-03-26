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Воїни ОУН-УПА відтепер – теж учасники бойових дій

Порядок надання статусу УБД вказаним особам встановлює Кабінет міністрів
Набув чинності закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо посилення соціального захисту учасників боротьби за незалежність України у XX столітті.
Воїни ОУН-УПА відтепер – теж учасники бойових дій Фото: FRANCISZEK MAZUR / AGENCJA GAZETA

Згідно з прикінцевими положеннями, він набуває чинності за три місяці після опублікування.

Верховна Рада ухвалила закон про визнання всіх воїнів ОУН-УПА учасниками бойових дій 6 грудня, в День Збройних сил України. 22 грудня президент підписав його, а 26 грудня нормативний акт опублікували у газеті "Голос України".

Згідно з ним, учасниками бойових дій визнано "особи, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у XX столітті у складі Української повстанської армії, Української повстанчої армії отамана Тараса Боровця (Бульби) "Поліська Січ", Української народної революційної армії (УНРА), збройних підрозділів Організації українських націоналістів і відповідно до закону "Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті" визнані борцями за незалежність України у XX столітті".

Порядок надання статусу УБД вказаним особам встановлює Кабінет міністрів.

За ці три місяці Кабмін мав прийняти і впровадити нормативно-правові акти, необхідні для реалізації закону, і привести інші нормативно-правові акти у відповідність із цим законом.

Нагадаємо, що 6 червня Верховна Рада надала статус учасника бойових військовим кількох армій, які "боролися за незалежність у 20 столітті".

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26 03 2019 11:57
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