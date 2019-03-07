Бюлетені на вибори в Раду вже друкують, проте це не заважає скасувати реєстрацію Клюєва, - ЦВК
За словами секретарки ЦВК Наталія Бернацька, 2 липня вже "була критична ситуація", тому ЦВК направила бюлетені в друк, щоби не зірвати голосування, повідомляє "Громадське".
"Бюлетені вже в друці, але це не заважає нам скасувати реєстрацію кандидата і просто поставити навпроти його прізвища, наприклад, пана Клюєва, штамп - вибув", - пояснила Бернацька.
Вона наголосила, що в разі надходження додаткової інформації від правоохоронців, яка доведе, що Клюєв та блогер Анатолій Шарій не проживали в Україні, ЦВК скасує їхню реєстрацію.
Зазначимо, що засідання ЦВК відбудеться 3 липня, початок о 19:00. На ньому можуть скасувати реєстрацію Клюєва.
Нагадаємо, глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков написав листа главі ЦВК Тетяні Сліпачук. У звернення міністр просить переглянути реєстрацію у кандидати в народні депутати Андрія Клюєва, екс-главу Адміністрації президента за часів Віктора Януковича.
2 липня на Майдані незалежності в Києві влаштували акцію протесту проти реєстрації кандидатами в депутати відеоблогера Анатолія Шарія та голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Клюєва.
Напередодні український волонтер Роман Сініцин закликав виходити на Майдан о 20:00 проти реєстрації кандидатами в депутати блогера Анатолія Шарія та екс-голову адміністрації АП часів Януковича Андрія Клюєва.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського