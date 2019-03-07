Бюлетені на вибори в Раду вже друкують, проте це не заважає скасувати реєстрацію Клюєва, - ЦВК

"Бюлетені вже в друці, але це не заважає нам скасувати реєстрацію кандидата і просто поставити навпроти його прізвища, наприклад, пана Клюєва, штамп - вибув"

Центральна виборча комісія вже направила в друк бюлетені на дострокові вибори до Верховної Ради, проте це не буде перешкодою для скасування реєстрації кандидатів, наприклад, екс-глави Адміністрації президента часів Януковича Андрія Клюєва.

За словами секретарки ЦВК Наталія Бернацька, 2 липня вже "була критична ситуація", тому ЦВК направила бюлетені в друк, щоби не зірвати голосування, повідомляє "Громадське".

"Бюлетені вже в друці, але це не заважає нам скасувати реєстрацію кандидата і просто поставити навпроти його прізвища, наприклад, пана Клюєва, штамп - вибув", - пояснила Бернацька.

Вона наголосила, що в разі надходження додаткової інформації від правоохоронців, яка доведе, що Клюєв та блогер Анатолій Шарій не проживали в Україні, ЦВК скасує їхню реєстрацію.

Зазначимо, що засідання ЦВК відбудеться 3 липня, початок о 19:00. На ньому можуть скасувати реєстрацію Клюєва.

Нагадаємо, глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков написав листа главі ЦВК Тетяні Сліпачук. У звернення міністр просить переглянути реєстрацію у кандидати в народні депутати Андрія Клюєва, екс-главу Адміністрації президента за часів Віктора Януковича.

2 липня на Майдані незалежності в Києві влаштували акцію протесту проти реєстрації кандидатами в депутати відеоблогера Анатолія Шарія та голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Клюєва.

Напередодні український волонтер Роман Сініцин закликав виходити на Майдан о 20:00 проти реєстрації кандидатами в депутати блогера Анатолія Шарія та екс-голову адміністрації АП часів Януковича Андрія Клюєва.