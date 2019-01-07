Зеленський провів нові призначення в СБУ
Про свідчить указ від 1 липня, оприлюднений на сайті глави держави.
Іншими двома указами Зеленський призначив Олександра Бондарука начальником управління СБУ у Львівській області, а Івана Рудницького – начальником управління Служби безпеки України в Закарпатській області.
Полковник Нескоромний керував операцією із затримання одного з "діамантових прокурорів". У лютому 2017 року був звільнений із посади заступника начальника головного управління у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ (управління "К").
Олександр Бондарук у 2014 році кілька місяців пропрацював начальником управління СБУ в Хмельницькій області. Був звільнений п’ятим президентом України Петром Порошенком.
Іван Рудницький обіймав посаду заступника начальника УСБУ у Львівській області.
Нагадаємо, що Зеленський призначив керівником Антитерористичного центру при СБУ Руслана Баранецького.
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