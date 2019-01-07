Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Зеленський провів нові призначення в СБУ

Іншими двома указами Зеленський призначив Олександра Бондарука начальником управління СБУ у Львівській області, а Івана Рудницького – начальником управління Служби безпеки України в Закарпатській області
Президент Володимир Зеленський призначив Дмитра Нескоромного заступником керівника Служби безпеки.
Зеленський провів нові призначення в СБУ Фото: president.gov.ua

Про свідчить указ від 1 липня, оприлюднений на сайті глави держави.

Іншими двома указами Зеленський призначив Олександра Бондарука начальником управління СБУ у Львівській області, а Івана Рудницького – начальником управління Служби безпеки України в Закарпатській області.

Полковник Нескоромний керував операцією із затримання одного з "діамантових прокурорів". У лютому 2017 року був звільнений із посади заступника начальника головного управління у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ (управління "К").

Олександр Бондарук у 2014 році кілька місяців пропрацював начальником управління СБУ в Хмельницькій області. Був звільнений п’ятим президентом України Петром Порошенком.

Іван Рудницький обіймав посаду заступника начальника УСБУ у Львівській області.

Нагадаємо, що Зеленський призначив керівником Антитерористичного центру при СБУ Руслана Баранецького.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 07 2019 16:48
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Страх політики і політика страху

Страх політики і політика страху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.