Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Уряд ухвалив енергетичний додаток до угоди про асоціацію України з ЄС

Верховна Рада України ухвалила енергетичний додаток до угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом
За відповідне рішення проголосувало 231 депутатів.
Уряд ухвалив енергетичний додаток до угоди про асоціацію України з ЄС Фото: google.com
Ухвалення цього документу дозволить Україні здійснити глибшу енергетичну інтеграцію з ЄС, зокрема сприятиме запровадженню повноцінного ринку електроенергії та газу, інформує прес-служба уряду, йдеться у "Громадське".
 
"Додаток охоплює всі енергетичні ринки. Зокрема, в галузі електроенергії передбачено впровадження директив і регламентів ЄС, що стосуються умов доступу до мережі для транскордонних перетоків електроенергії, доброчесності та прозорості на гуртовому ринку електроенергії і надійності постачання електроенергії та інвестування в інфраструктуру", — коментують рішення депутатів у Кабміні.
 
Також оновлена енергетична угода передбачає запровадження вимог ЄС щодо захисту від радіації при виробництві атомної енергії та вимоги щодо поводження з ядерними відходами.
 
"Це рішення є індикатором готовності України та Європейського Союзу поглиблювати співпрацю в енергетичній сфері з метою досягнення повної інтеграції ринків", - повідомила віце-прем'єра з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 06 2019 18:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.