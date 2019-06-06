Уряд ухвалив енергетичний додаток до угоди про асоціацію України з ЄС

Верховна Рада України ухвалила енергетичний додаток до угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом

За відповідне рішення проголосувало 231 депутатів.

Ухвалення цього документу дозволить Україні здійснити глибшу енергетичну інтеграцію з ЄС, зокрема сприятиме запровадженню повноцінного ринку електроенергії та газу, інформує прес-служба уряду, йдеться у " Громадське ".

"Додаток охоплює всі енергетичні ринки. Зокрема, в галузі електроенергії передбачено впровадження директив і регламентів ЄС, що стосуються умов доступу до мережі для транскордонних перетоків електроенергії, доброчесності та прозорості на гуртовому ринку електроенергії і надійності постачання електроенергії та інвестування в інфраструктуру", — коментують рішення депутатів у Кабміні.

Також оновлена енергетична угода передбачає запровадження вимог ЄС щодо захисту від радіації при виробництві атомної енергії та вимоги щодо поводження з ядерними відходами.