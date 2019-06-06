ПОЛІТИКА НОВИНИЗа відповідне рішення проголосувало 231 депутатів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд ухвалив енергетичний додаток до угоди про асоціацію України з ЄС
Верховна Рада України ухвалила енергетичний додаток до угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом
Фото: google.com
Ухвалення цього документу дозволить Україні здійснити глибшу енергетичну інтеграцію з ЄС, зокрема сприятиме запровадженню повноцінного ринку електроенергії та газу, інформує прес-служба уряду, йдеться у "Громадське".
"Додаток охоплює всі енергетичні ринки. Зокрема, в галузі електроенергії передбачено впровадження директив і регламентів ЄС, що стосуються умов доступу до мережі для транскордонних перетоків електроенергії, доброчесності та прозорості на гуртовому ринку електроенергії і надійності постачання електроенергії та інвестування в інфраструктуру", — коментують рішення депутатів у Кабміні.
Також оновлена енергетична угода передбачає запровадження вимог ЄС щодо захисту від радіації при виробництві атомної енергії та вимоги щодо поводження з ядерними відходами.
"Це рішення є індикатором готовності України та Європейського Союзу поглиблювати співпрацю в енергетичній сфері з метою досягнення повної інтеграції ринків", - повідомила віце-прем'єра з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Нагадаємо, Рада у другому читанні затвердила законопроєкт, необхідний для "промислового безвізу" з ЄС.
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06 06 2019 18:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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