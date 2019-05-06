Туск після зустрічі з Зеленським: ЄС продовжить фінансову підтримку України

"Під час нашої зустрічі я ще раз наголосив на підтримці України і її народу, які досягли прогресу у реформуванні своєї країни після Революції Гідності 5 років тому. Тому що сильна і демократична Україна відповідає найкращим інтересам Європейського Союзу"

Євросоюз завжди залишатиметься готовим допомогти Україні у зміцненні демократії та верховенства права, у боротьбі проти корупції, у стабілізації економіки та у проведенні реформ енергетики.

Україна завжди може розраховувати на дружню допомогу ЄС у вирішенні цих та інших питань, зокрема, у сфері безпеки, заявив у середу президент Європейської Ради Дональд Туск за підсумками зустрічі з главою Української держави Володимиром Зеленським у Брюсселі, повідомляє "Укрінформу".

"Той факт, що ви відвідали столицю Європейського Союзу і штаб-квартиру НАТО під час вашої першої закордонної поїздки є потужним та важливим сигналом… Україна може розраховувати на Європейський Союз, як завжди. Ми є і залишаємося вашими найкращими друзями та вірними союзниками", - сказав Туск.

Він наголосив на тому, що вільні та справедливі вибори стали найкращим доказом досягнень України. Це навіть більш вражає, якщо враховувати важку ситуації з безпеки, політичні та економічні обставини, включаючи триваючу загрозу для територіальної цілісності України.

"Під час нашої зустрічі я ще раз наголосив на підтримці України і її народу, які досягли прогресу у реформуванні своєї країни після Революції Гідності 5 років тому. Тому що сильна і демократична Україна відповідає найкращим інтересам Європейського Союзу. Ми готові продовжувати нашу роботу з імплементації Угоди про асоціацію між ЄС і Україною, яка вже принесла багато позитивних результатів у торгівлі та у інвестиціях на користь нашим народам, і вона може принести набагато більше у майбутньому", - наголосив Туск.

Він зауважив, що ЄС продовжить фінансову підтримку України з метою її економічної стабілізації, незважаючи на російську агресію та війну на Донбасі.

"Ми також обговорили триваючі загрози для безпеки України. ЄС залишається відданим суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України. Ми засудили російські дії з надання російського громадянства українцям на Донбасі або походженням з Криму. Це суперечить Мінським домовленостям. Ми продовжуємо закликати до негайного звільнення громадян України, незаконно затриманих в Росії та у Криму, включаючи 24 українських моряків, які утримуються Москвою з листопада", - заявив Туск.

За його словами, сторони обговорили також підготовку наступного саміту ЄС-Україна, який визначить пріоритети двосторонніх відносин на наступні роки.

"Наше спільне рішення – провести саміт, як це було заплановано раніше. Ми також погодилися залишатися у тісному контакті з Президентом", - сказав Туск.

На завершення промови він нагадав слова, які адресував українцям під час виступу на засіданні Верховної Ради у лютому.

"Дозвольте мені завершити тим, що я сказав у Раді в лютому. Не може бути Європи без незалежної України, не може бути безпеки Європи без безпеки України. Якщо говорити просто – не може бути Європи без України", - наголосив президент Європейської Ради.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський під час зустрічі і з Дональдом Туском заявив, що членство України в Європейському Союзі призведе до краху імперського проекту Росії.