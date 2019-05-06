ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський заявив, що членство України в Європейському Союзі призведе до краху імперського проекту Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський: Україна в ЄС – це смерть імперського проекту Росії
"Україна в ЄС – це смерть російського імперського проекту. Більше того, це потужний удар по російському авторитаризму"
Фото:Twitter
"Україна в ЄС – це смерть російського імперського проекту. Більше того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін в Росії та на всьому пострадянському просторі", – сказав Зеленський на зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском, повідомляє "Українська правда".
Він також зазначив, що європейська інтеграція гарантує Україні незалежність і добробут українців, прискорить економічне зростання.
Додамо, що під час церемонії зустрічі Юнкер розповів назвав Зеленського "новим другом".
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