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Зеленський: Україна в ЄС – це смерть імперського проекту Росії

"Україна в ЄС – це смерть російського імперського проекту. Більше того, це потужний удар по російському авторитаризму"
Президент Володимир Зеленський заявив, що членство України в Європейському Союзі призведе до краху імперського проекту Росії.
Зеленський: Україна в ЄС – це смерть імперського проекту Росії Фото:Twitter

"Україна в ЄС – це смерть російського імперського проекту. Більше того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін в Росії та на всьому пострадянському просторі", – сказав Зеленський на зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском, повідомляє "Українська правда".

Він також зазначив, що європейська інтеграція гарантує Україні незалежність і добробут українців, прискорить економічне зростання.

Додамо, що під час церемонії зустрічі Юнкер розповів назвав Зеленського "новим другом".

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05 06 2019 17:09
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