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ПОЛІТИКА

Рада Україна-НАТО засудила російські удари та підтвердила підтримку обороноздатності України

28 серпня 2024, 18:56
Рада Україна-НАТО засудила російські удари та підтвердила підтримку обороноздатності України
Фото: Associated Press/East News
Під час засідання Ради Україна-НАТО генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, який головував на ньому, підкреслив необхідність більшої підтримки Києва, аби він міг відбивати російські атаки.

Учасники засідання Ради Україна-НАТО в середу, 28 серпня, засудили останні удари росії по українській інфраструктурі та підтвердили відданість подальшому зміцненню обороноздатності України.

Про це повідомила пресслужба НАТО.

Під час засідання Ради Україна-НАТО генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, який головував на ньому, підкреслив необхідність більшої підтримки Києва, аби він міг відбивати російські атаки.

"Після останнього російського нападу члени Альянсу сьогодні підтвердили, що вони посилюють свою військову допомогу Україні", – зазначив Столтенберг.

Він наголосив, що НАТО повинен і далі надавати Україні обладнання і боєприпаси, необхідні для захисту від російського вторгнення, оскільки "це життєво важливо для здатності України продовжувати боротьбу".

Зустріч Ради Україна-НАТО у середу відбулася на рівні послів на прохання Києва. Голова українського Міноборони Рустем Умеров поінформував членів Альянсу по відеозв'язку "про поточну безпекову ситуацію і пріоритетні потреби в силах і засобах", йдеться в повідомленні.

війнаЄнс Столтенбергпідтримка УкраїниРада Україна-НАТО

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