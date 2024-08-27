Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Столтенберг скликає засідання Ради Україна-НАТО

27 серпня 2024, 18:47
Столтенберг скликає засідання Ради Україна-НАТО
Фото: Steppe
Речниця підкреслила, що засідання відбудеться після "хвилі нещодавніх російських ударів по українському цивільному населенню та інфраструктурі".

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг у середу, 28 серпня, скличе засідання Ради Україна-НАТО на прохання Києва.

Про це повідомила речниця генсека Фара Дахлалла, пише Reuters.

За її словами, засідання Ради Україна-НАТО в середу відбудеться на рівні постійних представників.

"Очікується, що міністр оборони України Рустем Умеров поінформує членів Альянсу по відеозв'язку про ситуацію на полі бою і пріоритетні потреби в силах і засобах", – додала вона.

Речниця підкреслила, що засідання відбудеться після "хвилі нещодавніх російських ударів по українському цивільному населенню та інфраструктурі".

"Члени НАТО надали значну підтримку українській протиповітряній обороні і вони віддані подальшому зміцненню оборони України", – запевнила представниця генсека Альянсу.

Згідно з даними українських Повітряних сил, 26 серпня росія випустила по Україні 236 засобів повітряного нападу, протиповітряна оборона України знищила 102 ракети та 99 ударних дронів.

У ніч на 27 серпня росіяни знову атакували Україну 10 ракетами різних типів та 81 ударним дроном типу "Шахед", п'ять крилатих ракет і 60 дронів вдалося знищити.

Байден засудив масовану атаку росії. За його словами, рф запустила хвилі ракет і безпілотників проти українських міст та енергетичної інфраструктури, що призвело до загибелі цивільних осіб і було спрямовано на більш ніж два десятки критично важливих енергетичних об'єктів.

НАТОЄнс Столтенбергросія загрозаРада Україна-НАТО

Останні матеріали

росія повинна зробити вибір. Інакше курських операцій побільшає – Дональд Гілл
Cуспільство
росія повинна зробити вибір. Інакше курських операцій побільшає – Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 серпня 2024, 16:11
Завдати росіянам максимальних втрат. Чому Захід боїться перемоги України – Ендрю Таннер
Політика
Завдати росіянам максимальних втрат. Чому Захід боїться перемоги України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 27 серпня 2024, 10:57
Запитання-відповіді. Особливості роботи ЗРК і системи
Політика
Запитання-відповіді. Особливості роботи ЗРК і системи "свій-чужий" у російських військах – Том Купер
Переклад iPress – 26 серпня 2024, 22:48
Титанічні зусилля та вражаючі результати. Як ЗСУ пробивали
Технології
Титанічні зусилля та вражаючі результати. Як ЗСУ пробивали "коридори" в російській протиповітряній обороні – Том Купер
Переклад iPress – 26 серпня 2024, 14:32
Стратегічний успіх України. Який чомусь ігнорують західні ЗМІ – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічний успіх України. Який чомусь ігнорують західні ЗМІ – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 серпня 2024, 12:39
Наступ ЗСУ в Курській області сягнув кульмінації. Пуддінг збрехав чи збрехали Пуддінгу? – Том Купер
Політика
Наступ ЗСУ в Курській області сягнув кульмінації. Пуддінг збрехав чи збрехали Пуддінгу? – Том Купер
Переклад iPress – 25 серпня 2024, 18:51
Курський напрямок. Для захоплення Глушковського району потрібно знищити російське ППО та системи РЕБ – Том Купер
Cуспільство
Курський напрямок. Для захоплення Глушковського району потрібно знищити російське ППО та системи РЕБ – Том Купер
Переклад iPress – 23 серпня 2024, 16:38
Курська наступальна операція. Знищувати ворога на його території – це круто! – Ендрю Таннер
Політика
Курська наступальна операція. Знищувати ворога на його території – це круто! – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 23 серпня 2024, 12:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється