Столтенберг скликає засідання Ради Україна-НАТО

Речниця підкреслила, що засідання відбудеться після "хвилі нещодавніх російських ударів по українському цивільному населенню та інфраструктурі".

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг у середу, 28 серпня, скличе засідання Ради Україна-НАТО на прохання Києва.

Про це повідомила речниця генсека Фара Дахлалла, пише Reuters.

За її словами, засідання Ради Україна-НАТО в середу відбудеться на рівні постійних представників.

"Очікується, що міністр оборони України Рустем Умеров поінформує членів Альянсу по відеозв'язку про ситуацію на полі бою і пріоритетні потреби в силах і засобах", – додала вона.

Речниця підкреслила, що засідання відбудеться після "хвилі нещодавніх російських ударів по українському цивільному населенню та інфраструктурі".

"Члени НАТО надали значну підтримку українській протиповітряній обороні і вони віддані подальшому зміцненню оборони України", – запевнила представниця генсека Альянсу.

Згідно з даними українських Повітряних сил, 26 серпня росія випустила по Україні 236 засобів повітряного нападу, протиповітряна оборона України знищила 102 ракети та 99 ударних дронів.

У ніч на 27 серпня росіяни знову атакували Україну 10 ракетами різних типів та 81 ударним дроном типу "Шахед", п'ять крилатих ракет і 60 дронів вдалося знищити.

Байден засудив масовану атаку росії. За його словами, рф запустила хвилі ракет і безпілотників проти українських міст та енергетичної інфраструктури, що призвело до загибелі цивільних осіб і було спрямовано на більш ніж два десятки критично важливих енергетичних об'єктів.