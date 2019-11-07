ПОЛІТИКА НОВИНИЗа це рішення проголосували лише 160 депутатів при 226 необхідних.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Раді відмовилися звільняти голову МЗС Клімкіна
Верховна Рада не змогла звільнити міністра закордонних справ Павла Клімкіна
Павло Клімкін. Фото: rbc.ua
Депутати відмовилися відправити у відставку голову МЗС попри те, що комітет парламенту із закордонних справ рекомендував звільнити Клімкіна, а замість нього призначити заступника голови офісу президента Вадима Пристайка, йдеться в The Бабель.
Нагадаємо, що 1 липня Клімкін заявив, що вирішив піти в "політичну відпустку". Міністр сподівається, що обов'язки глави МЗС буде виконувати Олена Зеркаль.
Відтак Міністр закордонних справ Павло Клімкін, який іде у "політичну відпустку" після конфлікту з президентом, заявив, що тимчасово виконуватиме обов'язки міністра його заступниця Олена Зеркаль.
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11 07 2019 17:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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