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У Раді відмовилися звільняти голову МЗС Клімкіна

Верховна Рада не змогла звільнити міністра закордонних справ Павла Клімкіна
За це рішення проголосували лише 160 депутатів при 226 необхідних.
У Раді відмовилися звільняти голову МЗС Клімкіна Павло Клімкін. Фото: rbc.ua

Депутати відмовилися відправити у відставку голову МЗС попри те, що комітет парламенту із закордонних справ рекомендував звільнити Клімкіна, а замість нього призначити заступника голови офісу президента Вадима Пристайка, йдеться в The Бабель.

Нагадаємо, що  1 липня Клімкін заявив, що вирішив піти в "політичну відпустку". Міністр сподівається, що обов'язки глави МЗС буде виконувати Олена Зеркаль.

Відтак Міністр закордонних справ Павло Клімкін, який іде у "політичну відпустку" після конфлікту з президентом, заявив, що тимчасово виконуватиме обов'язки міністра його заступниця Олена Зеркаль.

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11 07 2019 17:25
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