Верховна Рада внесла перші зміни в держбюджет-2019 для фінансування територіальних громад, у яких через воєнний стан не відбулися вибори.

Документ підтримали 227 депутатів, інформує РБК-Україна.

Потреба у змінах виникла через скасування перших виборів у 45 тергромадах, а також виборів місцевих депутатів через воєнний стан у 10 областях наприкінці 2018 року. У Міністерстві фінансів раніше пояснили, що без цих змін не буде можливості профінансувати ці райони, зокрема у сферах освіти і медицини.

Закон передбачає знизити доходи загального фонду держбюджету в частині офіційних трансфертів "Реверсна дотація" на 9,5 млн гривень і знизити на цю суму в загальному фонді видатки споживання за бюджетною програмою "Стабілізаційна дотація".

Також передбачено зменшити в загальному фонді видатки споживання за бюджетною програмою "Базова дотація" на 13,4 млн гривень і збільшити на таку суму загального фонду видатки споживання за бюджетною програмою "Стабілізаційна дотація".

Нагадаємо, торік Центральна виборча комісія скасувала місцеві вибори в об'єднані територіальні громади в регіонах, де було оголошено воєнний стан.

Як відомо, Державний бюджет України за 2018 рік виконано з дефіцитом 59,2 млрд гривень за затвердженого в законі про держбюджет рівня 94,1 млрд гривень