Рада встановила штрафи за продаж ліків дітям

Згідно з положеннями Цивільного кодексу, малолітньою вважається особа, яка не досягла 14 років

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає встановлення адміністративної відповідальності за продаж лікарських засобів малолітнім особам.

Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідну законодавчу ініціативу "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за реалізацію (відпуск) лікарських засобів малолітнім особам" (№5123-1) проголосували 315 народних депутатів.

Так, згідно з текстом закону, реалізація (відпуск) лікарських засобів в аптечних закладах, у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних систем дистанційним способом (електронна роздрібна торгівля лікарськими засобами) малолітній особі, а також доставка їй лікарських засобів тягнуть за собою накладення штрафу від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 400 грн до 5 100 грн). Повторне вчинення аналогічного порушення протягом року передбачає штраф від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5 100 грн до 6 800 грн).

Згідно з положеннями Цивільного кодексу, малолітньою вважається особа, яка не досягла 14 років.

Водночас реалізація (відпуск) лікарських засобів в аптечних закладах без рецепта тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 грн до 1 700 грн).

Повторне вчинення такого порушення упродовж року передбачає накладення штрафу в розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 700 грн до 3 400 грн).

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за реалізацію (відпуск) лікарських засобів малолітнім особам" (№5123-1) у першому читанні 2 червня 2021 року.

15 липня поточного року парламент ухвалив закон “Про внесення змін до статті 21 Закону України "Про лікарські засоби" (№5122), яким встановляється заборона продажу аптечними закладами лікарських засобів особам віком до 14-ти років.