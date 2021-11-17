НОВИНИВерховна Рада ухвалила закон, який передбачає встановлення адміністративної відповідальності за продаж лікарських засобів малолітнім особам.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рада встановила штрафи за продаж ліків дітям
Згідно з положеннями Цивільного кодексу, малолітньою вважається особа, яка не досягла 14 років
Фото: Fotolia
Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідну законодавчу ініціативу "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за реалізацію (відпуск) лікарських засобів малолітнім особам" (№5123-1) проголосували 315 народних депутатів.
Так, згідно з текстом закону, реалізація (відпуск) лікарських засобів в аптечних закладах, у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних систем дистанційним способом (електронна роздрібна торгівля лікарськими засобами) малолітній особі, а також доставка їй лікарських засобів тягнуть за собою накладення штрафу від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 400 грн до 5 100 грн). Повторне вчинення аналогічного порушення протягом року передбачає штраф від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5 100 грн до 6 800 грн).
Згідно з положеннями Цивільного кодексу, малолітньою вважається особа, яка не досягла 14 років.
Водночас реалізація (відпуск) лікарських засобів в аптечних закладах без рецепта тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 грн до 1 700 грн).
Повторне вчинення такого порушення упродовж року передбачає накладення штрафу в розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 700 грн до 3 400 грн).
Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за реалізацію (відпуск) лікарських засобів малолітнім особам" (№5123-1) у першому читанні 2 червня 2021 року.
15 липня поточного року парламент ухвалив закон “Про внесення змін до статті 21 Закону України "Про лікарські засоби" (№5122), яким встановляється заборона продажу аптечними закладами лікарських засобів особам віком до 14-ти років.
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