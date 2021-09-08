В Україні набув чинності закон про заборону продажу ліків дітям

Основним завданням закону є унеможливлення неконтрольованого споживання медичних препаратів (лікарських засобів) у цілях, відмінних від прямого призначення продукту

В Україні у неділю, 8 серпня, набув чинності закон про заборону продажу ліків дітям до 14 років.

Як передає Укрінформ, текст закону “Про внесення зміни до статті 21 Закону України "Про лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів особам, які не досягли чотирнадцяти років (малолітнім особам)” № 1668-IX 7 липня опубліковано в офіційній газеті Верховної Ради “Голос України”.

Метою документа є встановлення заборони на продаж (реалізацію, відпуск) особам віком до 14 років, лікарських засобів аптечними закладами. У разі виникнення сумніву щодо віку покупця, відпуск лікарських засобів здійснюється за умови пред'явлення документа, що засвідчує його вік.

Основним завданням закону є унеможливлення неконтрольованого споживання медичних препаратів (лікарських засобів) у цілях, відмінних від прямого призначення продукту.

Очікується, що заборона на законодавчому рівні продажу лікарських засобів дітям дозволить врегулювати на державному рівні ситуацію з неконтрольованим зловживанням лікарськими засобами неповнолітніми особами та сприятиме зменшенню кількості випадків суїциду серед дітей та підлітків.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 6 серпня 2021 року підписав закон "Про внесення зміни до статті 21 Закону України "Про лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів особам, які не досягли чотирнадцяти років (малолітнім особам)" № 1668-IX, який Верховна Рада ухвалила 15 липня.