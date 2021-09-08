CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Україні у неділю, 8 серпня, набув чинності закон про заборону продажу ліків дітям до 14 років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні набув чинності закон про заборону продажу ліків дітям
Основним завданням закону є унеможливлення неконтрольованого споживання медичних препаратів (лікарських засобів) у цілях, відмінних від прямого призначення продукту
Фото: te.20minut.ua
Як передає Укрінформ, текст закону “Про внесення зміни до статті 21 Закону України "Про лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів особам, які не досягли чотирнадцяти років (малолітнім особам)” № 1668-IX 7 липня опубліковано в офіційній газеті Верховної Ради “Голос України”.
Метою документа є встановлення заборони на продаж (реалізацію, відпуск) особам віком до 14 років, лікарських засобів аптечними закладами. У разі виникнення сумніву щодо віку покупця, відпуск лікарських засобів здійснюється за умови пред'явлення документа, що засвідчує його вік.
Основним завданням закону є унеможливлення неконтрольованого споживання медичних препаратів (лікарських засобів) у цілях, відмінних від прямого призначення продукту.
Очікується, що заборона на законодавчому рівні продажу лікарських засобів дітям дозволить врегулювати на державному рівні ситуацію з неконтрольованим зловживанням лікарськими засобами неповнолітніми особами та сприятиме зменшенню кількості випадків суїциду серед дітей та підлітків.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 6 серпня 2021 року підписав закон "Про внесення зміни до статті 21 Закону України "Про лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів особам, які не досягли чотирнадцяти років (малолітнім особам)" № 1668-IX, який Верховна Рада ухвалила 15 липня.
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09 08 2021 10:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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