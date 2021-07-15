ЗДОРОВ'Я НОВИНИВерховна Рада ухвалила закон 5122 “Про внесення змін до статті 21 Закону України "Про лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів дітям до 14 років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні заборонили продаж ліків дітям до 14 років
Основним завданням закону є унеможливлення неконтрольованого споживання медичних препаратів (лікарських засобів) у цілях, відмінних від прямого призначення продукту
Фото: aptekadobrogodnya.blogspot.com
Як передає кореспондент Укрінформу, за його ухвалення проголосували у четвер 341 народний депутат.
Як зазначається в пояснювальній записці до документу, метою закону є встановлення заборони на продаж (реалізацію, відпуск) особам віком до 14 років, лікарських засобів аптечними закладами. У разі виникнення сумніву щодо віку покупця, відпуск лікарських засобів здійснюється за умови пред'явлення документа, що засвідчує його вік.
Основним завданням закону є унеможливлення неконтрольованого споживання медичних препаратів (лікарських засобів) у цілях, відмінних від прямого призначення продукту.
Зазначається, що заборона на законодавчому рівні продажу лікарських засобів дітям дозволить врегулювати на державному рівні ситуацію з неконтрольованим зловживанням лікарськими засобами неповнолітніми особами та сприятиме зменшенню кількості випадків суїциду серед дітей та підлітків.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
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15 07 2021 14:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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