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В Україні заборонили продаж ліків дітям до 14 років

Основним завданням закону є унеможливлення неконтрольованого споживання медичних препаратів (лікарських засобів) у цілях, відмінних від прямого призначення продукту
Верховна Рада ухвалила закон 5122 “Про внесення змін до статті 21 Закону України "Про лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів дітям до 14 років.
В Україні заборонили продаж ліків дітям до 14 років Фото: aptekadobrogodnya.blogspot.com
Як передає кореспондент Укрінформу, за його ухвалення проголосували у четвер 341 народний депутат.
 
Як зазначається в пояснювальній записці до документу, метою закону є встановлення заборони на продаж (реалізацію, відпуск) особам віком до 14 років, лікарських засобів аптечними закладами. У разі виникнення сумніву щодо віку покупця, відпуск лікарських засобів здійснюється за умови пред'явлення документа, що засвідчує його вік.
 
Основним завданням закону є унеможливлення неконтрольованого споживання медичних препаратів (лікарських засобів) у цілях, відмінних від прямого призначення продукту.
 
Зазначається, що заборона на законодавчому рівні продажу лікарських засобів дітям дозволить врегулювати на державному рівні ситуацію з неконтрольованим зловживанням лікарськими засобами неповнолітніми особами та сприятиме зменшенню кількості випадків суїциду серед дітей та підлітків.
 
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
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15 07 2021 14:57
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