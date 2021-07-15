В Україні заборонили продаж ліків дітям до 14 років

Основним завданням закону є унеможливлення неконтрольованого споживання медичних препаратів (лікарських засобів) у цілях, відмінних від прямого призначення продукту

Верховна Рада ухвалила закон 5122 “Про внесення змін до статті 21 Закону України "Про лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів дітям до 14 років.

Як передає кореспондент Укрінформу, за його ухвалення проголосували у четвер 341 народний депутат.

Як зазначається в пояснювальній записці до документу, метою закону є встановлення заборони на продаж (реалізацію, відпуск) особам віком до 14 років, лікарських засобів аптечними закладами. У разі виникнення сумніву щодо віку покупця, відпуск лікарських засобів здійснюється за умови пред'явлення документа, що засвідчує його вік.

Основним завданням закону є унеможливлення неконтрольованого споживання медичних препаратів (лікарських засобів) у цілях, відмінних від прямого призначення продукту.

Зазначається, що заборона на законодавчому рівні продажу лікарських засобів дітям дозволить врегулювати на державному рівні ситуацію з неконтрольованим зловживанням лікарськими засобами неповнолітніми особами та сприятиме зменшенню кількості випадків суїциду серед дітей та підлітків.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.