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Рада винесла на громадське обговорення законопроєкт про місцевий референдум

Що він передбачає?
Верховна Рада оприлюднила та винесла на громадське обговорення проєкт закону "Про місцевий референдум".
Рада винесла на громадське обговорення законопроєкт про місцевий референдум Фото: соцмережі

У Раді заявили, що проєкт закону підготували "представники громадянського суспільства", а схвалили - учасники Робочої групи з розробки проєктів законів із питань народовладдя, повідомляє "Громадське".

У парламенті додали, що виносять проєкт на громадське обговорення, щоби "врахувати думку представників громадськості, насамперед органів місцевого самоврядування, територіальних громад, асоціацій органів місцевого самоврядування".

Що цей документ передбачає?

Предметом місцевого референдуму можуть бути такі підстави:

  • висловлення недовіри місцевій раді та (або) сільському, селищному, міському голові;
  • втрата чинності нормативно-правовим актом органу місцевого самоврядування або окремими його положеннями;
  • затвердження статуту територіальної громади або змін до нього;
  • затвердження програми розвитку територіальної громади або змін до неї;
  • інше питання місцевого значення, віднесене Конституцією та законами України до відання територіальної громади, її органів та посадовців.

Водночас є низка питань, щодо яких хочуть заборонити організовувати місцевий референдум. Це, зокрема, питання, що суперечать Конституції України або не стосуються повноважень місцевої влади.

Також цей законопроєкт передбачає, що ухвалене на місцевому референдумі рішення є обов’язковим для виконання. Воно може бути змінене лише через місцевий референдум не раніше ніж через три роки з дня його ухвалення. Місцевий референдум хочуть дозволити ініціювати з одного й того самого питання лише один раз протягом повноважень місцевої ради поточного скликання. 

Ініціювати місцевий референдум зможуть:

  • територіальна громада (щонайменше 10% виборців);
  • сільська, селищна, міська рада;
  • сільський, селищний, міський голова.

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22 03 2021 17:52
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