Зеленський назвав свою ідею референдуму з РФ розмовою з людьми

Президент Володимир Зеленський заявив, що винесення питання про укладення мирних домовленостей з Росією на референдум не має законодавчої ініціативи, а є лише способом з’ясувати думку суспільства

Зеленський заявив, що прагне відкритості в обговоренні важливих для країни питань і не хоче ухвалювати рішення за зачиненими дверима, як це робилося раніше.

"Ми повинні чути кожну людину. Це не законодавчий референдум, а інформаційний: громадяни, що ви думаєте. Це нормальна розмова з людьми", – зазначив Зеленський, інйормує прес-служба АП, йдеться в "УП".

Повідомляється, що учасники зустрічі погодилися, що доцільно назвати це не референдумом, а опитуванням і діалогом з суспільством.

Нагадаємо, що глава АП запропонував референдум про укладення мирних домовленостей з Росією, після цього екс-президент порадив команді Зеленського розвіяти чутки про капітуляцію перед РФ.

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