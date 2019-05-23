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Зеленський назвав свою ідею референдуму з РФ розмовою з людьми

Президент Володимир Зеленський заявив, що винесення питання про укладення мирних домовленостей з Росією на референдум не має законодавчої ініціативи, а є лише способом з’ясувати думку суспільства
Зеленський заявив, що прагне відкритості в обговоренні важливих для країни питань і не хоче ухвалювати рішення за зачиненими дверима, як це робилося раніше.
Зеленський назвав свою ідею референдуму з РФ розмовою з людьми Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko, AFP

"Ми повинні чути кожну людину. Це не законодавчий референдум, а інформаційний: громадяни, що ви думаєте. Це нормальна розмова з людьми", – зазначив Зеленський, інйормує прес-служба АП, йдеться в "УП".

Повідомляється, що учасники зустрічі погодилися, що доцільно назвати це не референдумом, а опитуванням і діалогом з суспільством.

Нагадаємо, що глава АП запропонував референдум про укладення мирних домовленостей з Росією, після цього екс-президент порадив команді Зеленського розвіяти чутки про капітуляцію перед РФ.

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23 05 2019 17:03
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