ПОЛІТИКА НОВИНИРада ЄС дала свою згоду на підписання угоди про Спільний авіаційний простір (САП) з Україною, Вірменією, Тунісом і Катаром.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рада ЄС схвалила підписання угоди про "відкрите небо" з Україною
Ці угоди відкриють ринок повітряного транспорту і нададуть нові можливості для операторів та клієнтів… Вони сприятимуть торгівлі, туризму, інвестиціям, економічному та соціальному розвитку
Фото: Ukrinform
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Європейської Ради.
"Сьогодні Рада дала згоду на підписання трьох сусідських угод у сфері авіації - з Україною, Вірменією і Тунісом, а також угоду щодо повітряного транспорту з Катаром. Ці угоди відкриють ринок повітряного транспорту і нададуть нові можливості для операторів та клієнтів… Вони сприятимуть торгівлі, туризму, інвестиціям, економічному та соціальному розвитку", - йдеться у заяві.
Як зазначається, рішення щодо України, Вірменії та Катару дозволяють застосовувати цю угоду на тимчасовій основі до завершення процедур, необхідних для набуття нею чинності.
Очікується, що угоди будуть підписані восени 2021 року. Після цього кожна угода повинна бути ратифікована кожною країною-членом, ЄС та третьою стороною.
Європейський спільний авіаційний простір (САП) – це двостороння угода між ЄС і третіми країнами, що встановлює спільні стандарти безпеки та лібералізує ринкові відносини у сфері авіації, дозволяючи ефективніше та безпечніше використовувати повітряний простір.
Переговори про САП з Україною завершилися у 2013 році, однак підписання угоди було заблоковане через конфлікт між Великою Британією та Іспанією щодо статусу аеропорту Гібралтару.
Читайте також: США не повертатимуться у Договір про відкрите небо
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
28 06 2021 14:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У Британії показали відео, як кораблі та літаки РФ переслідували есмінець біля Севастополя
- ВІДЕО Гончаренка хочуть "жорстко покарати" у ПАРЄ за демонстрацію прапора України
- ФОТО Туреччина звела 81-кілометрову стіну на кордоні з Іраном
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі