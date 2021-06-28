Рада ЄС схвалила підписання угоди про "відкрите небо" з Україною

Ці угоди відкриють ринок повітряного транспорту і нададуть нові можливості для операторів та клієнтів… Вони сприятимуть торгівлі, туризму, інвестиціям, економічному та соціальному розвитку

Рада ЄС дала свою згоду на підписання угоди про Спільний авіаційний простір (САП) з Україною, Вірменією, Тунісом і Катаром.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Європейської Ради.

"Сьогодні Рада дала згоду на підписання трьох сусідських угод у сфері авіації - з Україною, Вірменією і Тунісом, а також угоду щодо повітряного транспорту з Катаром. Ці угоди відкриють ринок повітряного транспорту і нададуть нові можливості для операторів та клієнтів… Вони сприятимуть торгівлі, туризму, інвестиціям, економічному та соціальному розвитку", - йдеться у заяві.

Як зазначається, рішення щодо України, Вірменії та Катару дозволяють застосовувати цю угоду на тимчасовій основі до завершення процедур, необхідних для набуття нею чинності.

Очікується, що угоди будуть підписані восени 2021 року. Після цього кожна угода повинна бути ратифікована кожною країною-членом, ЄС та третьою стороною.

Європейський спільний авіаційний простір (САП) – це двостороння угода між ЄС і третіми країнами, що встановлює спільні стандарти безпеки та лібералізує ринкові відносини у сфері авіації, дозволяючи ефективніше та безпечніше використовувати повітряний простір.

Переговори про САП з Україною завершилися у 2013 році, однак підписання угоди було заблоковане через конфлікт між Великою Британією та Іспанією щодо статусу аеропорту Гібралтару.