Рада ЄС запровадила санкції проти шести російських пропагандистів, серед яких Андрєєва і Полунін

Санкції передбачають заборону на в'їзд до країн ЄС та замороження активів у європейських банках.

Євросоюз 29 січня запровадив персональні санкції проти низки російських пропагандистів, серед яких зокрема телеведучі та журналісти Єкатєріна Андрєєва, Марія Сіттель, Дмітрій Губєрнієв і Павєл Зарубін. Обмеження передбачають заборону на в'їзд до країн-членів блоку та заморожування активів у європейських банках.

Про це йдеться у тексті затвердженого 29 січня Імплементаційного регламенту Ради ЄС щодо обмежувальних заходів у зв'язку з дестабілізаційною діяльністю рф.

Також у санкційному переліку танцівник балету Сєргєй Полунін, якому президент Володимир Зеленський припинив українське громадянство у жовтні торік, та російський актор і співак Роман Чумаков.

Як зазначається, ведуча програми "Время" на "Первом канале" Єкатєріна Андрєєва "регулярно поширює дезінформацію та пропаганду про війну проти України", підтримує армію рф та незаконні формування "ДНР/ЛНР". Крім того, вказується, що вона двічі вела "пряму лінію" з очільником кремля путіним (у 2001 та 2007 роках), а також коментувала його інавгурації та військові паради.

Ведучий програми "москва. кремль. путин" на каналі "россия 1" Павєл Зарубін характеризується як пропагандист з "ексклюзивним доступом до порядку денного путіна". Зокрема він першим узяв інтерв'ю у лідера рф після початку повномасштабного вторгнення, регулярно поширює антиукраїнську дезінформацію та у 2025 році був співведучим "прямої лінії".

Дмітрій Губєрнієв є ведучим і коментатором російських державних медіа. Він публічно підтримує та виправдовує війну рф проти України, поширюючи наративи кремля.

Марія Сіттель – веде державні пропагандистські заходи РФ, а також є ведучою новинної програми "Вести" на телеканалі "россия" з 2001 року. Жінка систематично підтримує агресію проти України, анексію Криму та політику російської влади.

Роман Чумаков – російський актор та співак, який після початку повномасштабної війни рф проти України активно підтримує російські війська. Він часто відвідує солдатів на окупованих українських територіях і пише патріотичні пісні. Чоловік публічно вихваляє і прославляє лідера рф, а також збирає гроші для російських збройних сил.

Сєргєй Полунін – російський артист балету українського походження, колишній ректор Севастопольської хореографічної академії та лауреат президентської премії молодих діячів культури. У 2017 році отримав сербське громадянство, а у 2018-му – російське. 2018 року виступав в окупованому росією Криму та підтримує російське вторгнення в Україну. У жовтні 2025 року президент Володимир Зеленський припинив для нього громадянство України.