Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Рада ЄС запровадила санкції проти шести російських пропагандистів, серед яких Андрєєва і Полунін

29 січня 2026, 18:11
Рада ЄС запровадила санкції проти шести російських пропагандистів, серед яких Андрєєва і Полунін
Фото: з відкритих джерел
Санкції передбачають заборону на в'їзд до країн ЄС та замороження активів у європейських банках.
Євросоюз 29 січня запровадив персональні санкції проти низки російських пропагандистів, серед яких зокрема телеведучі та журналісти Єкатєріна Андрєєва, Марія Сіттель, Дмітрій Губєрнієв і Павєл Зарубін. Обмеження передбачають заборону на в'їзд до країн-членів блоку та заморожування активів у європейських банках.
 
Про це йдеться у тексті затвердженого 29 січня Імплементаційного регламенту Ради ЄС щодо обмежувальних заходів у зв'язку з дестабілізаційною діяльністю рф.
 
Також у санкційному переліку танцівник балету Сєргєй Полунін, якому президент Володимир Зеленський припинив українське громадянство у жовтні торік, та російський актор і співак Роман Чумаков.
 
Як зазначається, ведуча програми "Время" на "Первом канале" Єкатєріна Андрєєва "регулярно поширює дезінформацію та пропаганду про війну проти України", підтримує армію рф та незаконні формування "ДНР/ЛНР". Крім того, вказується, що вона двічі вела "пряму лінію" з очільником кремля путіним (у 2001 та 2007 роках), а також коментувала його інавгурації та військові паради.
 
Ведучий програми "москва. кремль. путин" на каналі "россия 1" Павєл Зарубін характеризується як пропагандист з "ексклюзивним доступом до порядку денного путіна". Зокрема він першим узяв інтерв'ю у лідера рф після початку повномасштабного вторгнення, регулярно поширює антиукраїнську дезінформацію та у 2025 році був співведучим "прямої лінії".
 
Дмітрій Губєрнієв є ведучим і коментатором російських державних медіа. Він публічно підтримує та виправдовує війну рф проти України, поширюючи наративи кремля.
 
Марія Сіттель – веде державні пропагандистські заходи РФ, а також є ведучою новинної програми "Вести" на телеканалі "россия" з 2001 року. Жінка систематично підтримує агресію проти України, анексію Криму та політику російської влади.
 
Роман Чумаков – російський актор та співак, який після початку повномасштабної війни рф проти України активно підтримує російські війська. Він часто відвідує солдатів на окупованих українських територіях і пише патріотичні пісні. Чоловік публічно вихваляє і прославляє лідера рф, а також збирає гроші для російських збройних сил.
 
Сєргєй Полунін – російський артист балету українського походження, колишній ректор Севастопольської хореографічної академії та лауреат президентської премії молодих діячів культури. У 2017 році отримав сербське громадянство, а у 2018-му – російське. 2018 року виступав в окупованому росією Криму та підтримує російське вторгнення в Україну. У жовтні 2025 року президент Володимир Зеленський припинив для нього громадянство України.
війна в УкраїніСанкції проти рфросія окупанти

Останні матеріали

Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Політика
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Переклад iPress – 29 січня 2026, 16:41
Виправдання Трампа.
Політика
Виправдання Трампа. "Ніколи не винен", хоча саме він несе відповідальність – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 січня 2026, 12:52
Повернення
Політика
Повернення "войовничих вовків" Китаю. Сигнал сили чи симптом внутрішньої кризи? – RUSI
Переклад iPress – 29 січня 2026, 08:09
Остерігайтеся
Політика
Остерігайтеся "формули Анкориджа". росія вигадала угоду з США, щоб приховати свою зневагу до мирних переговорів – CNN
Переклад iPress – 28 січня 2026, 15:59
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Політика
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Переклад iPress – 28 січня 2026, 11:54
Коли США стають ворожою державою. Як втрата лідерства веде до конфронтації – Ніколя Тензер
Політика
Коли США стають ворожою державою. Як втрата лідерства веде до конфронтації – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 27 січня 2026, 23:14
Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Політика
Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Переклад iPress – 27 січня 2026, 12:06
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Політика
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 27 січня 2026, 10:57
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється