Рада Європи та ПАРЄ відреагували на арешти у Москві
Відповідні заяви Ягланда та Паск'є опубліковано на сайтах Ради Європи і ПАРЄ, повідомляє "Укрінформ".
"Я із занепокоєнням спостерігав за останніми подіями перед виборами в Москві. Згідно з повідомленнями, опозиційні кандидати не змогли виставити свої кандидатури на виборах. Я маю намір обговорити це з головою Центральної виборчої комісії Росії Еллою Памфіловою. Всі законні кандидати повинні бути допущені до участі, як і повинні бути гарантовані вільні і чесні вибори. Росія, як держава-член Ради Європи, повинна дотримуватися європейських стандартів у виборчому процесі", – зазначив генсек Ради Європи.
Зі свого боку, президент ПАРЄ Ліліан Морі-Паск'є висловила "глибоке занепокоєння" з приводу арештів та затримань сотень осіб, які зібралися, як йдеться на сайті ПАРЄ, "на несанкціонований мітинг у зв’язку з місцевими виборами".
"Я глибоко занепокоєна масовими арештами демонстрантів і непропорційною реакцією сили з боку поліції, яка намагалася розігнати їх. Свобода слова та свобода зібрань є важливими умовами для демократії. У всіх країнах-членах Ради Європи, та загалом у будь-якому відкритому, демократичному та плюралістичному суспільстві, усі думки, у тому числі критичні щодо влади, повинні висловлюватися вільно", - заявила вона.
Нагадаємо, що 27 липня у Москві поліцейські із грубим застосуванням сили затримали понад 1300 учасників мітингу "За чесні вибори" на підтримку незалежних кандидатів на виборах до міської думи, яким відмовили в реєстрації.
Раніше 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка забезпечує безумовне повернення Росії до організації без виконання нею міжнародних зобов’язань. Після цього українська делегація залишила засідання ПАРЄ. 1 липня Комітет Верховної Ради рекомендував парламенту призупинити участь постійної делегації України у роботі ПАРЄ.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн