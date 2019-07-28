Рада Європи та ПАРЄ відреагували на арешти у Москві

"Я глибоко занепокоєна масовими арештами демонстрантів і непропорційною реакцією сили з боку поліції, яка намагалася розігнати їх. Свобода слова та свобода зібрань є важливими умовами для демократії"

Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд та президент ПАРЄ Ліліан Морі-Паск'є висловили занепокоєння з приводу недопуску опозиційних кандидатів до виборів у Московську міську думу та непропорційного застосування сили поліцією проти учасників акцій протесту з цього приводу.

Відповідні заяви Ягланда та Паск'є опубліковано на сайтах Ради Європи і ПАРЄ, повідомляє "Укрінформ".

"Я із занепокоєнням спостерігав за останніми подіями перед виборами в Москві. Згідно з повідомленнями, опозиційні кандидати не змогли виставити свої кандидатури на виборах. Я маю намір обговорити це з головою Центральної виборчої комісії Росії Еллою Памфіловою. Всі законні кандидати повинні бути допущені до участі, як і повинні бути гарантовані вільні і чесні вибори. Росія, як держава-член Ради Європи, повинна дотримуватися європейських стандартів у виборчому процесі", – зазначив генсек Ради Європи.

Зі свого боку, президент ПАРЄ Ліліан Морі-Паск'є висловила "глибоке занепокоєння" з приводу арештів та затримань сотень осіб, які зібралися, як йдеться на сайті ПАРЄ, "на несанкціонований мітинг у зв’язку з місцевими виборами".

"Я глибоко занепокоєна масовими арештами демонстрантів і непропорційною реакцією сили з боку поліції, яка намагалася розігнати їх. Свобода слова та свобода зібрань є важливими умовами для демократії. У всіх країнах-членах Ради Європи, та загалом у будь-якому відкритому, демократичному та плюралістичному суспільстві, усі думки, у тому числі критичні щодо влади, повинні висловлюватися вільно", - заявила вона.

Нагадаємо, що 27 липня у Москві поліцейські із грубим застосуванням сили затримали понад 1300 учасників мітингу "За чесні вибори" на підтримку незалежних кандидатів на виборах до міської думи, яким відмовили в реєстрації.

Раніше 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка забезпечує безумовне повернення Росії до організації без виконання нею міжнародних зобов’язань. Після цього українська делегація залишила засідання ПАРЄ. 1 липня Комітет Верховної Ради рекомендував парламенту призупинити участь постійної делегації України у роботі ПАРЄ.