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Рада Європи засудила вибори на окупованих територіях України

11 вересня 2023, 11:11
Рада Європи засудила вибори на окупованих територіях України
Фото: xsport.ua
Глава Комітету міністрів Ради Європи Криш’яніс Карінш, президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс і генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудили незаконні вибори на тимчасово окупованих росією територіях України.

Заява була оприлюднена на сайті Ради Європи, передає Укрінформ.  

"Ми рішуче засуджуємо нелегітимні фіктивні "вибори", які відбулися 8-10 вересня 2023 року на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України", – йдеться в заяві.

В заяві зазначається, що ці вибори є ще однією ілюстрацією заперечення рф демократичних цінностей, прав людини та верховенства права.

"Рішення російської влади організувати їх є лише останнім у серії незаконних і шкідливих рішень, прийнятих нею після виключення росії з нашої організації через її агресивну війну проти України. Ці фіктивні "вибори" можуть вважатися недійсними згідно з міжнародним правом", – заявили європейські політики.

Карінш, Кокс і Пейчинович-Бурич підтвердили непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Вибори росії на окупованих територіях України також засудила Єврокомісія.
РосіявибориРада Європиокуповані території

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