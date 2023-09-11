Рада Європи засудила вибори на окупованих територіях України

Глава Комітету міністрів Ради Європи Криш’яніс Карінш, президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс і генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудили незаконні вибори на тимчасово окупованих росією територіях України.

Заява була оприлюднена на сайті Ради Європи, передає Укрінформ.

"Ми рішуче засуджуємо нелегітимні фіктивні "вибори", які відбулися 8-10 вересня 2023 року на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України", – йдеться в заяві.

В заяві зазначається, що ці вибори є ще однією ілюстрацією заперечення рф демократичних цінностей, прав людини та верховенства права.

"Рішення російської влади організувати їх є лише останнім у серії незаконних і шкідливих рішень, прийнятих нею після виключення росії з нашої організації через її агресивну війну проти України. Ці фіктивні "вибори" можуть вважатися недійсними згідно з міжнародним правом", – заявили європейські політики.

Карінш, Кокс і Пейчинович-Бурич підтвердили непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.