Єврокомісія засудила "вибори" росії на окупованих територіях України

Речник Європейської комісії Петер Стано засудив проведення росією "виборів" на окупованих територіях України.

Про це він написав в X (Twitter).

"росія розпочала дочасне голосування на своїх незаконних так званих "виборах" на тимчасово окупованих українських територіях. Це подальше масове порушення міжнародного права та суверенітету України", - йдеться в дописі.

"Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ - це все Україна", - додав Стано.

За словами речника, що всі особи, причетні до цього незаконного процесу будуть притягнуті до відповідальності.