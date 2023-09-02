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Єврокомісія засудила "вибори" росії на окупованих територіях України

02 вересня 2023, 19:59
Єврокомісія засудила
Фото: gettyimages.com
Речник Європейської комісії Петер Стано засудив проведення росією "виборів" на окупованих територіях України.

Про це він написав в X (Twitter).

"росія розпочала дочасне голосування на своїх незаконних так званих  "виборах" на тимчасово окупованих українських територіях. Це подальше масове порушення міжнародного права та суверенітету України", - йдеться в дописі.

"Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ - це все Україна", - додав Стано.

За словами речника, що всі особи, причетні до цього незаконного процесу будуть притягнуті до відповідальності.

Ще в червні в ЄС засудили наміри росії провести "вибори" на окупованих територіях.

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