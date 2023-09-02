Єврокомісія засудила "вибори" росії на окупованих територіях України
Про це він написав в X (Twitter).
"росія розпочала дочасне голосування на своїх незаконних так званих "виборах" на тимчасово окупованих українських територіях. Це подальше масове порушення міжнародного права та суверенітету України", - йдеться в дописі.
"Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ - це все Україна", - додав Стано.
За словами речника, що всі особи, причетні до цього незаконного процесу будуть притягнуті до відповідальності.Ще в червні в ЄС засудили наміри росії провести "вибори" на окупованих територіях.