Угорщину звинуватили у порушенні прав біженців і мігрантів

Рада Європи заявила про порушення в Угорщині прав людини, невідповідний рівень захисту біженців та проблеми із незалежністю судової системи

Комісар Ради Європи Дуні Міятович закликає уряд Угорщини утримуватися від використання антимігрантської риторики та кампаній, які розпалюють ксенофобські настрої.

"Порушення прав людини в Угорщині негативно впливають на всю систему захисту та верховенство права. Їх необхідно вирішувати в терміновому порядку", - йдеться у доповіді комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович, інформують у "Європейська правда".

Документ зосереджується на правах осіб, які шукають притулку, та біженцях; правозахисниках та громадянському суспільстві, незалежності судової влади; гендерній рівності та правах жінок.

Комісар Ради Європи вважає, що позиція уряду щодо іммігрантів та шукачів притулку призвела до ухвалення законодавчої бази, яка підриває процес прийому шукачів притулку та інтеграцію біженців.

Дуні Міятович зауважує, що шукачі притулку в Угорщині мають обмеження щодо здійснення свого права звертатися за міжнародним захистом у двох транзитних зонах вздовж огородженого угорсько-сербського кордону, куди можуть в'їхати дуже мало осіб.

"Уряд повинен скасувати нову підставу ненадання притулку, яка призвела до практично систематичного відхилення заяв. Я також глибоко стурбована неодноразовими повідомленнями про надмірне застосування насильства з боку поліції під час насильницького видворення іноземних громадян", - заявила Міятович.

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