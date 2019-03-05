Угорщина не годує мігрантів, яким відмовили в притулку, - ООН

За даними УВКПЛ, ті шукачі притулку, хто очікував висилки, до п'яти днів не отримували харчування. Такими діями уряд Віктора Орбана порушує міжнародне право, наголошують у організації.

Мігранти, котрі очікують вислання за межі Угорщини, можуть до п'яти днів не отримувати харчування. В ООН вказують на порушення урядом Угорщини міжнародного права.

Угорщина, за даними ООН, цілеспрямовано відмовляється забезпечувати продовольством біженців, яким не надали статус шукача притулку, повідомляє "DW"

Лише з серпня 2018 року в Управлінні верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) назбирали дані про щонайменше 21 такий випадок. Про це йдеться в поширеному в Женеві в п'ятницю, 3 травня, повідомленні УВКПЛ, передає агенція новин dpa.

За даними УВКПЛ, ті шукачі притулку, хто очікував висилки, до п'яти днів не отримували харчування. Такими діями уряд Віктора Орбана порушує міжнародне право, наголошують у організації.