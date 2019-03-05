Угорщина не годує мігрантів, яким відмовили в притулку, - ООН
Угорщина, за даними ООН, цілеспрямовано відмовляється забезпечувати продовольством біженців, яким не надали статус шукача притулку, повідомляє "DW"
Лише з серпня 2018 року в Управлінні верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) назбирали дані про щонайменше 21 такий випадок. Про це йдеться в поширеному в Женеві в п'ятницю, 3 травня, повідомленні УВКПЛ, передає агенція новин dpa.
За даними УВКПЛ, ті шукачі притулку, хто очікував висилки, до п'яти днів не отримували харчування. Такими діями уряд Віктора Орбана порушує міжнародне право, наголошують у організації.
Ще в вересні минулого року комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет звинуватила уряд у Будапешті в тому, що він не забезпечує продуктами харчування мігрантів, розміщених у транзитних зонах.
Попри обіцянки відмовитися від подібної практики, судячи з усього, ситуація не змінилася, заявила представниця комісаріату ООН з прав людини Равіна Шамсадані. За її словами, винятки роблять тільки для вагітних і матерів-годувальниць.
Через такі дії угорської влади існує ризик, що дехто з мігрантів може просто недоїдати, а це негативно позначиться на здоров'ї цих людей. По-друге, така практика просто "антигуманна", наголошують у організації.
На початку поточного тижня уряд Угорщини повідомив у офіційному блозі, що не є відповідальним за біженців, яким було відмовлено в наданні притулку, або за людей, які не клопотали про статус шукача притулку. Решта мігрантів, згідно з запевненнями влади в Будапешті, забезпечуються продуктами харчування.
Хоч Угорщина дозволила біженцям, яким відмовлено в наданні притулку, залишити країну, вирушивши в напрямку Сербії, але такі мігранти ризикують порушити як угорські розпорядження про висилку, так і сербські закони, застерігають в УВКПЛ.
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