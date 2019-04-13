51 українця покарали в Угорщині за фальсифікацію документів про громадянство
Судове рішення було ухвалено 11 квітня.
"12 обвинувачених засуджено до умовних вироків – від 2 до 10 років ув'язнення. На 39 українців, які намагалися шахрайським способом отримати громадянство Угорщини, накладено штрафи розміром 50 тис. форинтів (приблизно 5 тис. грн. - ред.)", - повідомляє видання Mukachevo.net з посиланням на прес-секретаря суду Далма Решана
Найбільший строк отримали двоє обвинувачених, які мають подвійне громадянство Угорщини та України.
"Вони визнали, що вдавалися до шахрайства та фальсифікації у допомозі українцям здобути громадянство Угорщини за грошову винагороду. Обвинувачені шукали громадян України, які не володіють угорською мовою, а пізніше й тих, які добре володіють. Далі виготовлялися українські паспорти, де одні фотографії замінялися на інші. Таким чином вдавалося подавати фальшиві документи іншими особами і проходити тест на знання угорської мови у районних відділеннях", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що шахрайську схему було організовано з 2014 року.
Угорське громадянство за спрощеною процедурою можна отримати з 2011 року.
Станом на початок 2019 року Генпрокуратура Угорщини порушила щонайменше 370 справ проти українців за фальшування документів на отримання угорського громадянства, зазначає ЗМІ.
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