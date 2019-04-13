Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

51 українця покарали в Угорщині за фальсифікацію документів про громадянство

Найбільший строк отримали двоє обвинувачених, які мають подвійне громадянство Угорщини та України
В угорськму місті Ньїредьгаза районний суд ухвалив вироки щодо 51 громадянина України, яких обвинувачено у фальшуванні документів при отриманні угорського громадянства.
51 українця покарали в Угорщині за фальсифікацію документів про громадянство Фото: Getty Images

Судове рішення було ухвалено 11 квітня.

"12 обвинувачених засуджено до умовних вироків – від 2 до 10 років ув'язнення. На 39 українців, які намагалися шахрайським способом отримати громадянство Угорщини, накладено штрафи розміром 50 тис. форинтів (приблизно 5 тис. грн. - ред.)", - повідомляє видання Mukachevo.net з посиланням на прес-секретаря суду Далма Решана

Найбільший строк отримали двоє обвинувачених, які мають подвійне громадянство Угорщини та України.

"Вони визнали, що вдавалися до шахрайства та фальсифікації у допомозі українцям здобути громадянство Угорщини за грошову винагороду. Обвинувачені шукали громадян України, які не володіють угорською мовою, а пізніше й тих, які добре володіють. Далі виготовлялися українські паспорти, де одні фотографії замінялися на інші. Таким чином вдавалося подавати фальшиві документи іншими особами і проходити тест на знання угорської мови у районних відділеннях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що шахрайську схему було організовано з 2014 року. 

Угорське громадянство за спрощеною процедурою можна отримати з 2011 року. 

Станом на початок 2019 року Генпрокуратура Угорщини порушила щонайменше 370 справ проти українців за фальшування документів на отримання угорського громадянства, зазначає ЗМІ. 

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 04 2019 15:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Історія ветерана АТО, який робить спини українців здоровішими

Історія ветерана АТО, який робить спини українців здоровішими

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.