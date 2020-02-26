Рада Євросоюзу ухвалила нові правила маркування автомобільних шин
Про це повідомили на сайті Європейської ради, повідомляє "Громадське".
Зазначають, що етикетки на шинах стануть більш помітними та зрозумілими для споживачів завдяки новим зобов’язанням щодо їх зображення.
Положення також включає додання параметрів пробігу та стирання шин, коли такі методи випробувань стануть доступними. Очікують, що це допоможе зменшити кількість мікропластику, що потрапляє у навколишнє середовище через стирання шин.
У повідомленні уточнили, що нові правила маркування автомобільних шин дозволять зменшити використання пального та сприяти досягненню "зелених" цілей ЄС. Нова система маркування шин покликана знизити шкідливі викиди та рівень шуму на автошляхах, а також підвищити дорожню безпеку.
Нові правила набудуть чинності після їх ухвалення Європарламентом та оприлюднення в офіційному журналі ЄС.
Зазначимо, у грудні 2019-го лідери країн ЄС на саміті у Брюсселі підтримали запропонований Єврокомісією амбітний план перетворення Європи на перший кліматично нейтральний континент до 2050 року.
Нагадаємо, що у Данії пропонують конфіскувати авто і відбирати посвідчення за небезпечне водіння
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