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Рада Євросоюзу ухвалила нові правила маркування автомобільних шин

Нові правила набудуть чинності після їх ухвалення Європарламентом та оприлюднення в офіційному журналі ЄС
Рада Європейського союзу 25 лютого ухвалила положення про нові правила маркування шин — йдеться про такі параметри як економічність палива, зчеплення з мокрим покриттям і шум.
Рада Євросоюзу ухвалила нові правила маркування автомобільних шин Фото: www.ednist.info

Про це повідомили на сайті Європейської ради, повідомляє "Громадське".

Зазначають, що етикетки на шинах стануть більш помітними та зрозумілими для споживачів завдяки новим зобов’язанням щодо їх зображення.

Положення також включає додання параметрів пробігу та стирання шин, коли такі методи випробувань стануть доступними. Очікують, що це допоможе зменшити кількість мікропластику, що потрапляє у навколишнє середовище через стирання шин.

У повідомленні уточнили, що нові правила маркування автомобільних шин дозволять зменшити використання пального та сприяти досягненню "зелених" цілей ЄС. Нова система маркування шин покликана знизити шкідливі викиди та рівень шуму на автошляхах, а також підвищити дорожню безпеку.

Нові правила набудуть чинності після їх ухвалення Європарламентом та оприлюднення в офіційному журналі ЄС.

Зазначимо, у грудні 2019-го лідери країн ЄС на саміті у Брюсселі підтримали запропонований Єврокомісією амбітний план перетворення Європи на перший кліматично нейтральний континент до 2050 року.

Нагадаємо, що у Данії пропонують конфіскувати авто і відбирати посвідчення за небезпечне водіння

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26 02 2020 11:35
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