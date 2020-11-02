У Данії пропонують конфіскувати авто і відбирати посвідчення за небезпечне водіння

"Якщо кілька членів банди будуть нерозважливо їздити по автостраді, поліція, коли вони зупинять їх, зможе забрати водійські права і конфіскувати і продати автомобіль"

Діючі правила вже дозволяють поліції відбирати на місці водійські права за серйозні порушення, але нові правила можуть зробити це обов'язковим кроком, а не одним з варіантів. За новими правилами всі конфісковані автомобілі будуть продані з аукціону, навіть якщо автомобіль належить лізинговій компанії або третій стороні. Лізингові компанії матимуть право подати заявку на компенсацію від правопорушника.

Уряд Данії запропонував низку жорстких заходів покарання за безрозсудне водіння транспортних засобів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Уряд запропонував внести в правила дорожнього руху так зване "загальне правило", яке передбачає конфіскацію автомобілів у нерозважливих водіїв, незалежно від того, чи цей водій володіє автомобілем.

"Якщо кілька членів банди будуть нерозважливо їздити по автостраді, поліція, коли вони зупинять їх, зможе забрати водійські права і конфіскувати і продати автомобіль", - сказав міністр юстиції Нік Хеккеруп.

"Гроші підуть в казну, а порушникам доведеться сісти на поїзд і купити Рейскарт (квиток на громадський транспорт, - ред.), щоб повернутися додому", - додав Хеккеруп.

Діючі правила вже дозволяють поліції відбирати на місці водійські права за серйозні порушення, але нові правила можуть зробити це обов'язковим кроком, а не одним з варіантів.

За новими правилами всі конфісковані автомобілі будуть продані з аукціону, навіть якщо автомобіль належить лізинговій компанії або третій стороні. Лізингові компанії матимуть право подати заявку на компенсацію від правопорушника.

Хеккеруп сказав, що компанії несуть відповідальність за те, хто водить їхні автомобілі, і повинні ретельно перевіряти своїх клієнтів.

Урядова пропозиція також включає сім різних визначень безрозсудного водіння.

До них відносяться перевищення швидкості більш ніж на 100%; водіння з рівнем алкоголю в крові понад 2 проміле або створення небезпеки для інших учасників руху.

Очікується, що пропозиції уряду будуть висунуті у вигляді законопроєкту протягом весни і, як очікується, будуть затверджені, враховуючи, що опозиційна Ліберальна партія вже зробила схожу пропозицію.

Нагадаємо, що в Україні запустили онлайн-сервіс відновлення втрачених водійських прав.