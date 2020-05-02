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В Україні запустили онлайн-сервіс відновлення втрачених водійських прав

"Незабаром ми плануємо розширювати функціонал, так само працювати зі свідоцтвами про реєстрацію ТЗ і ще більше надавати електронних адміністративних послуг"
В Україні відтепер можна зробити онлайн-замовлення заміни посвідчення водія через електронний кабінет на сайті МВС.
В Україні запустили онлайн-сервіс відновлення втрачених водійських прав

Про це повідомляє МВС,передає "Економічна правда".

"Запустили ще одну новацію е-сервісу від МВС: онлайн замовлення заміни посвідчення водія через електронний кабінет водія. Вхід до е-кабінету водія – за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який дуже зручно отримати на чип своєї ID-картки, а також через Bank-id та Mobile-id", - сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Зазначається, що громадянам необхідно тільки прийти на 2 хвилини в територіальний сервісний центр МВС, зазначений в його електронній заяві, та забрати вже готове посвідчення водія.

"Незабаром ми плануємо розширювати функціонал, так само працювати зі свідоцтвами про реєстрацію ТЗ і ще більше надавати електронних адміністративних послуг". – додав заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

Повідомляється, що водій отримує відповідне сповіщення у випадку успішної перевірки поданої заяви та документів за всіма передбаченими державними реєстрами та базами.

Алгоритм отримання послуги:

  • після авторизації в ЕКВ особа подає заяву в електронній формі;
  • до заяви громадянин додає електронні копії документів, що підтверджують зміну персональних даних (за потреби), довідки з поліції (за потреби) і чинної медичної довідки форми 083/о;
  • заява підписується кваліфікованим електронним підписом (КЕП) особи.

За допомогою онлайн-сервісу водій може замовити:

  • обмін посвідчення водія в разі заміни персональних даних;
  • отримання посвідчення водія замість втраченого, викраденого або зіпсованого;
  • заміну посвідчення водія, виданого особі вперше, після закінчення строку його дії (за умови вчинення особою протягом двох років з дня видачі посвідчення водія не більше 2 адміністративних порушень ПДР).

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський першим отримав кваліфікований електронний підпис на чіп ID та отримав сучасну ID-картку.

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05 02 2020 16:00
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