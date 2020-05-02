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Зеленський першим отримав ID-картку з електронним підписом

“Президент України Володимир Зеленський долучився до 4,4 млн. власників сучасних ID-карток. Він став першим, хто скористався новим сервісом МВС - отримав Кваліфікований електронний підпис на чіп ID”
Президент Володимир Зеленський першим отримав кваліфікований електронний підпис на чіп ID та отримав сучасну ID-картку.
Зеленський першим отримав ID-картку з електронним підписом Фото: Арсен Аваков/Twitter

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter,передає УКРІНФОРМ.

“Президент України Володимир Зеленський долучився до 4,4 млн. власників сучасних ID-карток. Він став першим, хто скористався новим сервісом МВС - отримав Кваліфікований електронний підпис на чіп ID”, - зазначив Аваков.

Міністр також розповів, що відсьогодні КЕП може отримати кожен власник ID.

Нагадаємо,що колишні політв'язні, які повернулися в Україну 7 вересня в рамках обміну, найближчим часом отримають ID-паспорти.

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05 02 2020 14:00
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