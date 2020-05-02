ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський першим отримав кваліфікований електронний підпис на чіп ID та отримав сучасну ID-картку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський першим отримав ID-картку з електронним підписом
“Президент України Володимир Зеленський долучився до 4,4 млн. власників сучасних ID-карток. Він став першим, хто скористався новим сервісом МВС - отримав Кваліфікований електронний підпис на чіп ID”
Фото: Арсен Аваков/Twitter
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter,передає УКРІНФОРМ.
“Президент України Володимир Зеленський долучився до 4,4 млн. власників сучасних ID-карток. Він став першим, хто скористався новим сервісом МВС - отримав Кваліфікований електронний підпис на чіп ID”, - зазначив Аваков.
Міністр також розповів, що відсьогодні КЕП може отримати кожен власник ID.
Нагадаємо,що колишні політв'язні, які повернулися в Україну 7 вересня в рамках обміну, найближчим часом отримають ID-паспорти.
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