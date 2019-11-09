Звільнені в рамках обміну українці отримають нові ID-паспорти
"Нові документи отримають звільнені 7 вересня військові моряки і політв'язні, які втратили їх під час перебування в полоні або утримання в ув'язненні на території РФ або якщо є необхідність в їх оновленні", - написала омбудсмен на своїй сторінці у Facebook.
Денісова повідомила, що Державна міграційна служба України організувала виїзд мобільного пункту паспортного сервісу до місць, де звільнені українці проходять лікування.
Нагадаємо, 7 вересня в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українських військовополонених моряки і 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Роман Сущенко, Павло Гриб, Володимир Балух, Станіслав Клих, Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сізоновіч і Артур Панов.
Усі звільнені політв'язні з РФ українці продовжують отримувати необхідну медичну допомогу. 10 вересня Едему Бекірову зробили операцію.
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