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Звільнені в рамках обміну українці отримають нові ID-паспорти

"Нові документи отримають звільнені 7 вересня військові моряки і політв'язні, які втратили їх під час перебування в полоні або утримання в ув'язненні на території РФ або якщо є необхідність в їх оновленні"
Колишні політв'язні, які повернулися в Україну 7 вересня в рамках обміну, найближчим часом отримають ID-паспорти.
Звільнені в рамках обміну українці отримають нові ID-паспорти Фото: facebook.com/denisovaombudsman

"Нові документи отримають звільнені 7 вересня військові моряки і політв'язні, які втратили їх під час перебування в полоні або утримання в ув'язненні на території РФ або якщо є необхідність в їх оновленні", - написала омбудсмен на своїй сторінці у Facebook.

Денісова повідомила, що Державна міграційна служба України організувала виїзд мобільного пункту паспортного сервісу до місць, де звільнені українці проходять лікування.

Нагадаємо, 7 вересня в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українських військовополонених моряки і 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Роман Сущенко, Павло Гриб, Володимир Балух, Станіслав Клих, Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сізоновіч і Артур Панов.

Усі звільнені політв'язні з РФ українці продовжують отримувати необхідну медичну допомогу. 10 вересня Едему Бекірову зробили операцію.

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11 09 2019 21:38
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