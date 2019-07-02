Рада заборонила росіянам брати участь у спостереженні за виборами

Верховна Рада в четвер, 7 лютого, прийняла за основу і в цілому законопроект №9524, який забороняє громадянам Росії бути спостерігачами на виборах.

"Представники країни-окупанта, яка веде війну проти України вже п'ятий рік, не мають жодного права ні з юридичного погляду, ні з морального приїжджати до нас. Ми навіть уявити не можемо, хто можуть бути ці спостерігачі. Це можуть бути диверсанти, провокатори", - заявила голова комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко, інформує LB.ua.

"Нехай Росія навчиться поважати наш суверенітет, ми відновимо територіальну цілісність - тоді будемо по-іншому розмовляти", - додала вона.

Нардеп Володимир Ар'єв своєю чергою нагадав, що "вірменські спостерігачі не їздять в Азербайджан, а азербайджанські - у Вірменію, бо є конфлікт між країнами". Він упевнений, що рішення Верховної Ради повністю відповідає міжнародному праву.

Міністерство закордонних справ України раніше вже кілька разів говорило, що не реєструватиме офіційних спостерігачів від РФ на українських президентських виборах. Минулого тижня голова МЗС Павло Клімкін висловив сподівання, що таке саме рішення прийме і Центральна виборча комісія.

Клімкін теж говорив, що російські спостерігачі на виборах в Україні - це абсолютно неправильно і з політичного, і юридичного, і морального погляду.

Нагадаємо, що 31 грудня 2018 року стало відомо, що Центральна виборча комісія України закрила дільниці для голосування в Росії.

Однак міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запевняє, що Москва отримала запрошення Організації з безпеки і співпраці в Європі направити спостерігачів на вибори президента України 31 березня.