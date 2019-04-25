Рада збільшила штрафи за вирубку та знищення лісів
Відповідний законопроект (№10201-1) за основу та в цілому підтримав 241 народний депутат.
За словами співавтора законопроекту - нардепа від БПП Ольги Червакової, за такий суспільно небезпечний вид злочину як незаконна вирубка лісів передбачено кримінальну відповідальність тільки в тому випадку, якщо "чорні лісоруби" завдадуть шкоди на 2 млн грн, тобто здійснять вирубку на площі до 1 га лісу, повідомляє Укрінформ.
"Тільки при вирубці не менше гектара лісу настає кримінальна відповідальність", - уточнила депутат.
Як зазначає Інтерфакс-Україна, збільшені штрафи за порушення порядку використання лісосічного фонду, за незаконну вирубку, пошкодження дерев, зберігання незаконно вирубаних, знищення або пошкодження лісових культур, сіянців в розсадниках, а також молодняка природного походження.
Також збільшено штрафи за знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень вздовж річок, водних об'єктів, залізниці, знищення підросту в лісах.
Незаконним переміщенням через кордон буде вважатися той обсяг лісоматеріалу, вартість якого перевищить неоподатковуваний мінімум в 18 разів, а в особливо великих розмірах - в 36 разів. Санкція передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років.
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