У четвер, 25 квітня, Верховна Рада збільшила штрафи за вирубку та знищення лісів, а також знизила обсяги вирубки і незаконного вивезення лісу, за які передбачена кримінальна відповідальність.

Відповідний законопроект (№10201-1) за основу та в цілому підтримав 241 народний депутат.

За словами співавтора законопроекту - нардепа від БПП Ольги Червакової, за такий суспільно небезпечний вид злочину як незаконна вирубка лісів передбачено кримінальну відповідальність тільки в тому випадку, якщо "чорні лісоруби" завдадуть шкоди на 2 млн грн, тобто здійснять вирубку на площі до 1 га лісу, повідомляє Укрінформ.

"Тільки при вирубці не менше гектара лісу настає кримінальна відповідальність", - уточнила депутат.

Як зазначає Інтерфакс-Україна, збільшені штрафи за порушення порядку використання лісосічного фонду, за незаконну вирубку, пошкодження дерев, зберігання незаконно вирубаних, знищення або пошкодження лісових культур, сіянців в розсадниках, а також молодняка природного походження.

Також збільшено штрафи за знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень вздовж річок, водних об'єктів, залізниці, знищення підросту в лісах.

Незаконним переміщенням через кордон буде вважатися той обсяг лісоматеріалу, вартість якого перевищить неоподатковуваний мінімум в 18 разів, а в особливо великих розмірах - в 36 разів. Санкція передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років.