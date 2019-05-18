НОВИНИНовообраний президент Володимир Зеленський пообіцяв створити незручності Верховній Раді у відповідь на призначення інавгурації на будній день - 20 травня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Рада зробила незручності нам, ми зробимо їй", - Зеленський про інавгурацію 20 травня
"Вибачте, будь ласка, вибачте всі, вибачте нам, вибачте Верховну Раду. Верховна Рада створила і зробила незручності нам, а ми, обіцяю, зробимо їм"
Фото:РБК-Україна
Зеленський вибачився перед киянами за проведення інавгурації в будній день, що "створить проблеми й транспортні затори" (поліція вже попередила про перекриття низки вулиць), сказав він у своєму черговому відеозверненні 18 травня.
Та пообіцяв відповісти депутатам "незручностями" за таке рішення.
"Вибачте, будь ласка, вибачте всі, вибачте нам, вибачте Верховну Раду. Верховна Рада створила і зробила незручності нам, а ми, обіцяю, зробимо їм", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, що 19 та 20 травня у Києві з нагоди інавгурації новообраного президента України буде обмежено рух транспорту низкою вулиць.
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18 05 2019 18:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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