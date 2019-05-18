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"Рада зробила незручності нам, ми зробимо їй", - Зеленський про інавгурацію 20 травня

"Вибачте, будь ласка, вибачте всі, вибачте нам, вибачте Верховну Раду. Верховна Рада створила і зробила незручності нам, а ми, обіцяю, зробимо їм"
Новообраний президент Володимир Зеленський пообіцяв створити незручності Верховній Раді у відповідь на призначення інавгурації на будній день - 20 травня.
"Рада зробила незручності нам, ми зробимо їй", - Зеленський про інавгурацію 20 травня Фото:РБК-Україна

Зеленський вибачився перед киянами за проведення інавгурації в будній день, що "створить проблеми й транспортні затори" (поліція вже попередила про перекриття низки вулиць), сказав він у своєму черговому відеозверненні 18 травня.

Та пообіцяв відповісти депутатам "незручностями" за таке рішення.

"Вибачте, будь ласка, вибачте всі, вибачте нам, вибачте Верховну Раду. Верховна Рада створила і зробила незручності нам, а ми, обіцяю, зробимо їм", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що 19 та 20 травня у Києві з нагоди інавгурації новообраного президента України буде обмежено рух транспорту низкою вулиць.

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18 05 2019 18:58
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