Радбез ООН проведе засідання через посилення російських обстрілів України

Особливу увагу буде приділено обстрілам української цивільної інфраструктури за останні тижні.

У вівторок, 14 травня, Рада безпеки ООН обговорить ситуацію в Україні, у зв’язку з повномасштабним російським вторгненням.

Про це повідомив кореспондент "Укрінформу".

У секретаріаті Радбезу зазначили, що особливу увагу члени приділять посиленню обстрілів росією української цивільної інфраструктури в останні тижні.

Засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).

Нагадаємо, російські війська посили обстріл на північному напрямку Харківської області, передусім атакуючи місто Вовчанськ. Також були безуспішні спроби ДРГ ворога прорвати кордон, але українські війська впевнено тримають позиції і не втрачено жодного метра.

За даними Міноборони, протягом цієї доби на Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб, а з початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії.

Зокрема, внаслідок ударів по Вовчанську один чоловік загинув. Також є троє поранених – один з них перебуває під завалами будинку. Також внаслідок обстрілу Черкаських Тишків загинув 55-річний чоловік.